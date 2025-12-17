こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
デザインが誰でも簡単、直感的に作れます Canva（キャンバ）を使って名刺や動画を作りましょう（12/24 無料オンラインセミナー）
2025年12月24日（水）19：00〜20：00 Canva実践勉強会 はじめての方も安心！今日からできる簡単デザイン
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は12月24日、無料ツール「Canva（キャンバ）」を使ったデザインセミナーを開催します。誰でも・簡単に・直感的に作れるCanvaを用いて、テンプレートの活用方法や写真加工、文字組みのコツなど、使えるデザインの基本を実践形式で学びましょう。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/193639
https://digitalpr.jp/table_img/2934/124862/124862_web_1.png
■セミナー概要
「デザインが苦手……」「SNS画像をきれいに作りたい」「外注コストを抑えて内製化したい」
そんな方に最適な内容です。操作はたった3ステップ。SNS投稿、チラシ、名刺、動画、プレゼン資料まで、画像づくりや印刷物デザインの手法、無料版と有料版の違い、便利なAI機能の紹介など、実務で役立つ内容をぎゅっと凝縮してお伝えします。講師が画面を見せながら丁寧にレクチャーするので、初めての方でも安心です。
Canvaで“伝わるデザイン”を作る楽しさを体験してください。ご参加をお待ちしています。
▼このような方におすすめ
・SNSの投稿や、サイトのイベントバナー、販促チラシなど、外注せずに内製化したい方
・外部のデザイナーさんに依頼するときに、Canvaで雰囲気やイメージを伝えたい方
■講師
大鶴 久子（おおつる・ひさこ）
ウェブデザイナー
ウェブ解析士マスター
大分県在住のウェブデザイナー。地元のウェブ制作会社で12年間勤務したのち独立。 中小企業やEC会社さまの事業支援を得意とし、企画・調査からデザイン、構築、ディレクション、運用までを一貫してサポートしています。
オンライン会場のURLは、お申し込み後のイベントページや自動返信メールに表示されます。不明な場合は早めにお問い合わせください。
オンライン会議ソフト「Zoom（ズーム）」を利用します。 これまで利用したことがない方は、事前にダウンロードが必要です。 お申し込み後にメール送信されるチケットに記載のURL（https://zoom.us/j/〜〜〜/） に移動後、Zoomをダウンロードしてください。
Zoomは無料版で大丈夫です。
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://www.waca.or.jp/news/91675/
申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/193639
SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/
