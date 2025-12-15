ちふれグループのトータルエイジングケア＊1ブランド「AYAKA」よりライトメーキャップクリームとルースパウダーを新発売





















※ 掲載内容は発表日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、予めご了承ください。

商品名 ：AYAKA エアリー ヴェール ルース パウダー価格（税込）：付替用：2,420円 ※コンパクト（鏡・パフ付）別売り：1,760円カラー ：1 ルーセント／2 パーリー ルーセント商品特長 ：いつでもどこでも、皮脂くずれやテカリを防いで透明感*2のある、ふんわり明るいつや肌印象が続くフェイスパウダー■コンセプトとロゴの刷新1991年に誕生したエイジングケア＊1ブランド「綾花」は、誕生から35年を迎える2026年より、ブランド名表記を欧文の「AYAKA」に変更し、ロゴ、パッケージを順次変更していきます。また、既存の肌悩みにアプローチするエイジングケア＊1ではなく、心身を整え、自身を大切にしていく「ホリスティックビューティー」と前向きに年齢を重ねる「ウェルエイジング」の観点から商品開発を行い、情緒的・機能的価値を両立した新商品を順次提供してまいります。＊1…年齢に応じた化粧品によるお手入れ＊2…メイクによる効果＊3…自社調査（2025年5月実施45-59歳 ベースメイク直近一年以内購入者 n=915）