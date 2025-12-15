こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ちふれグループのトータルエイジングケア＊1ブランド「AYAKA」よりライトメーキャップクリームとルースパウダーを新発売
ちふれグループの株式会社ちふれ化粧品（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：中村 俊彦）は、トータルエイジングケア*1ブランド「AYAKA」より、１本で明るくきれいな肌印象へ導くライトメーキャップクリームと、皮脂くずれやテカリを防いで、透明感*2のあるふんわり明るいつや肌印象に仕上げるルースパウダーを、全国の百貨店、ドラッグストア、ちふれグループ公式オンラインショップ「My CHIFURE Online」等で、2026年2月1日（日）から発売いたします。※店舗により発売日が異なります。
■商品化の背景と商品の機能性
「AYAKA」は50代を中心としたエイジング世代に、前向きに年齢を重ねていく後押しとなる“ウェルエイジング×ホリスティックビューティー”をコンセプトとしたスキンケア・メイクアイテムを展開するブランドです。
エイジング世代のベースメイクへの意識調査＊3を行った結果、利用目的の上位に「肌の色ムラやシミ」等、部分的な肌悩みの改善だけでなく、肌全体のトーンアップへの需要が挙げられました。また、未充足点の上位に「肌がくすんで見える」「厚ぬりに見える」といった仕上がりへの不満が挙げられました。この2つの結果から、「明るく、きれいな印象」への期待と、そのギャップに悩みが生じていることが分かりました。
この背景から「AYAKA」は、光の力で厚ぬり感なくトーンアップ＆カバーし、肌に溶け込む一体感のある仕上がりを目指すベースメイクアイテム『AYAKA コンフォート フィット メーキャップ クリーム』と『AYAKA エアリー ヴェール ルース パウダー』を発売いたします。
『AYAKA コンフォート フィット メーキャップ クリーム』はファンデーション要らずのライトメーキャップクリームで、1品で肌を明るい印象へ仕上げます。『AYAKA エアリー ヴェール ルース パウダー』は、ふんわり明るいつや肌印象に仕上げるフェイスパウダーです。
■商品概要
商品名 ：AYAKA コンフォート フィット メーキャップ クリーム
価格（税込）：2,750円
カラー ：ナチュラル ベージュ
商品特長 ：光の効果でつるんとなめらか、トーンアップ美肌仕上げ
透明感*2あふれる軽やかな肌印象をかなえた、ファンデーション要らずの
ライトメーキャップクリーム
商品名 ：AYAKA エアリー ヴェール ルース パウダー
価格（税込）：付替用：2,420円 ※コンパクト（鏡・パフ付）別売り：1,760円
カラー ：1 ルーセント／2 パーリー ルーセント
商品特長 ：いつでもどこでも、皮脂くずれやテカリを防いで透明感*2のある、
ふんわり明るいつや肌印象が続くフェイスパウダー
■コンセプトとロゴの刷新
1991年に誕生したエイジングケア＊1ブランド「綾花」は、誕生から35年を迎える2026年より、ブランド名表記を欧文の「AYAKA」に変更し、ロゴ、パッケージを順次変更していきます。
また、既存の肌悩みにアプローチするエイジングケア＊1ではなく、心身を整え、自身を大切にしていく「ホリスティックビューティー」と前向きに年齢を重ねる「ウェルエイジング」の観点から商品開発を行い、情緒的・機能的価値を両立した新商品を順次提供してまいります。
＊1…年齢に応じた化粧品によるお手入れ
＊2…メイクによる効果
＊3…自社調査（2025年5月実施45-59歳 ベースメイク直近一年以内購入者 n=915）
本件に関するお問合わせ先
ちふれホールディングス株式会社 広報部 広報課 長野・福角
■商品化の背景と商品の機能性
「AYAKA」は50代を中心としたエイジング世代に、前向きに年齢を重ねていく後押しとなる“ウェルエイジング×ホリスティックビューティー”をコンセプトとしたスキンケア・メイクアイテムを展開するブランドです。
エイジング世代のベースメイクへの意識調査＊3を行った結果、利用目的の上位に「肌の色ムラやシミ」等、部分的な肌悩みの改善だけでなく、肌全体のトーンアップへの需要が挙げられました。また、未充足点の上位に「肌がくすんで見える」「厚ぬりに見える」といった仕上がりへの不満が挙げられました。この2つの結果から、「明るく、きれいな印象」への期待と、そのギャップに悩みが生じていることが分かりました。
この背景から「AYAKA」は、光の力で厚ぬり感なくトーンアップ＆カバーし、肌に溶け込む一体感のある仕上がりを目指すベースメイクアイテム『AYAKA コンフォート フィット メーキャップ クリーム』と『AYAKA エアリー ヴェール ルース パウダー』を発売いたします。
『AYAKA コンフォート フィット メーキャップ クリーム』はファンデーション要らずのライトメーキャップクリームで、1品で肌を明るい印象へ仕上げます。『AYAKA エアリー ヴェール ルース パウダー』は、ふんわり明るいつや肌印象に仕上げるフェイスパウダーです。
■商品概要
商品名 ：AYAKA コンフォート フィット メーキャップ クリーム
価格（税込）：2,750円
カラー ：ナチュラル ベージュ
商品特長 ：光の効果でつるんとなめらか、トーンアップ美肌仕上げ
透明感*2あふれる軽やかな肌印象をかなえた、ファンデーション要らずの
ライトメーキャップクリーム
商品名 ：AYAKA エアリー ヴェール ルース パウダー
価格（税込）：付替用：2,420円 ※コンパクト（鏡・パフ付）別売り：1,760円
カラー ：1 ルーセント／2 パーリー ルーセント
商品特長 ：いつでもどこでも、皮脂くずれやテカリを防いで透明感*2のある、
ふんわり明るいつや肌印象が続くフェイスパウダー
■コンセプトとロゴの刷新
1991年に誕生したエイジングケア＊1ブランド「綾花」は、誕生から35年を迎える2026年より、ブランド名表記を欧文の「AYAKA」に変更し、ロゴ、パッケージを順次変更していきます。
また、既存の肌悩みにアプローチするエイジングケア＊1ではなく、心身を整え、自身を大切にしていく「ホリスティックビューティー」と前向きに年齢を重ねる「ウェルエイジング」の観点から商品開発を行い、情緒的・機能的価値を両立した新商品を順次提供してまいります。
＊1…年齢に応じた化粧品によるお手入れ
＊2…メイクによる効果
＊3…自社調査（2025年5月実施45-59歳 ベースメイク直近一年以内購入者 n=915）
※ 掲載内容は発表日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
ちふれホールディングス株式会社 広報部 広報課 長野・福角