その投稿、本当に大丈夫？ 著作権・肖像権・ステマ規制などにアンテナを立てておこう（12/22 無料オンラインセミナー）
2025年12月22日（月）21：00〜21：35 弁護士監修 SNS担当者が知っておきたい法律リスク【SNSマネージャー オープンセミナー Vol.13】
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は12月22日、SNSを運用する際に知っておきたい法律リスクを事例で学ぶ無料オンラインセミナーを開催します。著作権・肖像権・ステマ規制など、SNSを運用する際に押さえておくべき法律リスクを、身近な事例とともに弁護士監修で分かりやすく整理します。
公式アカウントの運用担当者や、地方・中小企業のSNS支援に関わるコンサルタント・クリエイター、SNSマネージャーとして企業支援に取り組む実務家らだけでなく、SNSに関わるすべての方におすすめの内容です。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/193288
https://digitalpr.jp/table_img/2934/123942/123942_web_1.png
■セミナー概要
日常のSNS運用の中で、バナーや画像、キャンペーンなどに関係する著作権・肖像権・ステマ規制などの法律リスクを、身近な事例をもとに弁護士監修で分かりやすく解説します。
すべてを完璧に理解することよりも、投稿前に「これ危ないかも？」「これはアウトかもしれない」と気づける感覚を身につけることをゴールとした内容です。企業・団体・個人問わず、SNS運用に関わる全ての人に役立ちます。
■講師
おおたき すみこ
株式会社sow and grow 代表取締役
ブランドプロデューサー、デザイナー
チーフSNSマネージャー、上級ウェブ解析士
（略歴）
大手食品企業に19年勤務。試食販売・フィールド営業からキャリアをスタートし、製造・マーケティング部門にてメニュー開発や販促企画、制作、営業支援に従事。社内デザイン部門の立ち上げにも携わる。 独立後は6年間で42社にのぼる企業のクリエイティブ支援を行い、実績を基に2024年11月「株式会社sow and grow」を設立。
一過性の広告ではなく、企業の「資産」となるブランド構築とプロモーションをワンストップで提供。商工会議所での登壇は過去3年間で12回を数える。
カメラはオフでも大丈夫です。お気軽にご参加ください。
マイクは常時ミュートでお願いします。
一般参加者へのアーカイブ配信・資料配付はございません。
※SNSマネージャー資格保有者はFacebookグループでアーカイブをご覧になれます。
SNSマネージャーとは
日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2025年11月30日現在の有資格者は1061人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://membership.waca.or.jp/course/seminar-open/55172/
申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/193288
SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/
