¡ÚµþÅÔ¿åÂ²´Û¡Û»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼çºÅ¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬10Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþµþÅÔ»ÔÆâ8¹»¤Î¾®³Ø¹»¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö½ÐÄ¥¼ø¶È¡×¤ò³«ºÅ
µþÅÔ¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ºäÌî °ìµÁ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢µþÅÔ»ÔÎ©¤Î¾®³Ø¹»8¹»¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö½ÐÄ¥¼ø¶È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÄ¥¼ø¶È¤Ï¡¢¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÆÃÄ§¡¢¤¹¤ß¤«¤È¤Ê¤ë²ÏÀî¤Î´Ä¶ÌäÂê¡¢Åö´Û¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾®³ØÀ¸¤ËÅÁ¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£2016Ç¯¤«¤éÂÐÌÌ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎß·×165¹»¡¢10,611Ì¾¤Î¾®³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤·¡¢º£Ç¯¤Ç10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï8¹»¤¬»²²Ã¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á4¹»¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¤Ï»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ë¬Ìä¤·¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¼ø¶È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤ëÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤ÎÆÃÄ§¤äÀ¸ÂÖ¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¿È¶á¤Ê¼«Á³¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë´Ä¶ÌäÂê¤äºßÍè¼ï¤È³°Íè¼ï¤Ë¤è¤ë¸ò»¨ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢µ½Ò¼°¥Î¡¼¥È¡Ö¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¥Î¡¼¥È¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂÎ¤Î¤·¤¯¤ß¤ä¡¢º£¤ÈÀÎ¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¼«Á³¤Ë´Ø¤¹¤ëÀßÌä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤éÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö´Û¡Öµþ¤ÎÀî¡×¥¨¥ê¥¢¤Î¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¿åÁå¤ÈÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ËÜÊª¤Î¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã·¿¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤â¤Î¤ä¼«Á³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¤¬È¯¿®¤¹¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤È°ì½ï¤ËÌ¤Íè¤ÎÃÏµå¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¡ÖAQTION!¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¢¨¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤¤¤¤â¤Î¤ä¼«Á³´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ 2021Ç¯12·î20ÆüÉÕ¥ê¥ê¡¼¥¹¡§Ì¤Íè¤ÎÃÏµå¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖAQTION!¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/news/details/4021.html¡Ë
1. ¡Ö½ÐÄ¥¼ø¶È¡×¼Â»Ü³µÍ×
¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÆÃÄ§¤Î¤Û¤«¡¢¤¹¤ß¤«¤È¤Ê¤ë²ÏÀî¤Î´Ä¶ÌäÂê¡¢ºßÍè¼ï¤È³°Íè¼ï¤Î¸ò»¨ÌäÂê¤ª¤è¤Ó¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö´Û¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ëÌó90Ê¬¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢µþÅÔ»ÔÎ©¤Î¾®³Ø¹»8¹»¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á4¹»¤Ë¤Ï»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ë¬Ìä¤·¡¢ÂÐÌÌ·Á¼°¤Ç¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¾®³Ø¹»¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿È¶á¤Ê³ûÀî¤Î¤¤¤¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ÕÍßÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¼çÅª¤Ë´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë°ÕÍß¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¤â¡¢¤¤¤¤â¤Î¤ä¼«Á³´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤Î¤Û¤«¡¢Åö´Û¡Öµþ¤ÎÀî¡×¥¨¥ê¥¢¤Î¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¤Î¤¤¤ë¿åÁå¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ä´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
2. ¼Â»ÜÆü¡¦»²²Ã¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÂè1²ó¡ÛÂÐÌÌ³«ºÅ
¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
»²²Ã¹»¡§µþÅÔ»ÔÎ©ÂëÊ÷¾®³Ø¹»¡ÊµþÅÔ»ÔËÌ¶èÂëÊ÷ËÌÂëÊ÷Ä®12¡Ë¾®³Ø3¡¦4Ç¯À¸
¡ÚÂè2²ó¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
»²²Ã¹»¡§µþÅÔ»ÔÎ©Âçé®¾®³Ø¹»¡ÊµþÅÔ»ÔÆî¶èµ×À¤Âçé®Ä®62¡Ë¾®³Ø4Ç¯À¸
¡ÚÂè3²ó¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë
»²²Ã¹»¡§µþÅÔ»ÔÎ©¾¾ÍÛ¾®³Ø¹»¡ÊµþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶è¸æÎÍËÌ»³²¼Ä®15¡Ë¾®³Ø6Ç¯À¸
¡ÚÂè4²ó¡ÛÂÐÌÌ³«ºÅ
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë
»²²Ã¹»¡§µþÅÔ»ÔÎ©Éú¸«ÆîÉÍ¾®³Ø¹»¡ÊµþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÃ°¸åÄ®142¡Ë¾®³Ø6Ç¯À¸
¡ÚÂè5²ó¡ÛÂÐÌÌ³«ºÅ
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
»²²Ã¹»¡§µþÅÔ»ÔÎ©À¾ÂçÏ©¾®³Ø¹»¡ÊµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¼·¾ò¸æ½ê¥ÎÆâÀ¾Ä®71-1¡Ë¾®³Ø4Ç¯À¸
¡ÚÂè6²ó¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë
»²²Ã¹»¡§µþÅÔ»ÔÎ©¸þÅçÆ£¤ÎÌÚ¾®³Ø¹»¡ÊµþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¸þÅçÆ£¥ÎÌÚÄ®82-5¡Ë¾®³Ø3Ç¯À¸
¡ÚÂè7²ó¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
»²²Ã¹»¡§µþÅÔ»ÔÎ©Âç¸¶¾®Ãæ³Ø¹»¡ÊµþÅÔ»Ôº¸µþ¶èÂç¸¶Íè·Þ±¡Ä®22¡Ë¾®³Ø3¡¦4Ç¯À¸
¡ÚÂè8²ó¡ÛÂÐÌÌ³«ºÅ
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
»²²Ã¹»¡§µþÅÔ»ÔÎ©ÇßÄÅ¾®³Ø¹»¡ÊµþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÇßÄÅÃæÂ¼Ä®38¡Ë¾®³Ø6Ç¯À¸
¢¨¼Â»ÜÆü¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔ¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à ¿ù»³¡¦µÈ±Ê
TEL¡§075-354-3116 MAIL¡§press-kyoto@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µþÅÔ¿åÂ²´Û
https://www.kyoto-aquarium.com/index.html
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
