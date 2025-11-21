『ジェットストリーム 多機能ペン 4&1』2025年12月1日（月）新軸色発売









左からオリーブグリーン、スレートグレー、ナイトブルー、コバルトグリーン、アイボリー、ソフトピンク、クリームイエロー、コーラルオレンジ、ラベンダー





【商品特長】■お気に入りの色が見つかる軸色ラインアップ幅広い色相をカバーする軸色のラインアップとなっております。また、色によって光沢のあるものやマットな質感のものがあり、好みに合わせて選んでいただくことができます。ビジネスからカジュアルまで幅広くお使いいただけます。■軸色と同色のラバーグリップ従来は、フォーマルな印象でどのようなシーンにもマッチする黒のグリップを中心に展開してまいりましたが、時代や働き方の変化とともに統一されたトーンを好まれることも増えてきており、ラバーグリップを軸色と合わせたラインアップを拡充いたします。手帳や小物などご自身の持ち物や服装に合わせてカラーグリップの軸を選んだり、黒グリップ搭載の軸ですっきりとした印象にしたり、シーンや好みに合わせて選択をしていただけます。【商品概要】【ご参考】「ジェットストリーム」シリーズについて「クセになる、なめらかな書き味。」というキャッチフレーズで大変ご好評をいただいているなめらか油性ボールペンのシリーズです。日本国内で2006年に発売し、低粘度油性インクの先駆けとして、速乾性に優れ、細字でもなめらかな書き心地と濃くはっきりと書けるインクが好評をいただいております。発売以来、軸機能・ボール径・インク色の多様な新機能アイテムを追加し、社会人を中心としたさまざまなお客様から人気を博しています。シリーズ世界販売本数は年間1億本以上です。＜三菱鉛筆のプレスリリース一覧はこちら＞https://www.mpuni.co.jp/company/press/index.html※ 商品に関するお問い合わせは「三菱鉛筆お客様相談室」でお受けしています。フリーダイヤル ０１２０−３２１４３３