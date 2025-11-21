こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『ジェットストリーム 多機能ペン 4&1』2025年12月1日（月）新軸色発売
“クセになる、なめらかな書き味。”の「JETSTREAM」より多機能ペン 4&1に新定番色を追加しラインアップをリニューアル
三菱鉛筆株式会社（本社：東京都品川区 社長：数原滋彦）は、「クセになる、なめらかな書き味。」の『JETSTREAM (ジェットストリーム)』シリーズより、5機能でマルチに使えて社会人を中心に多くの方からご好評いただいている『ジェットストリーム 多機能ペン 4&1』（参考価格1,100円：税抜1,000円/インク色：黒、赤、青、緑/ボール径：0.38mm、0.5mm、0.7mm/シャープ芯径：0.5mm/軸色：全9色）の新軸色を2025年12月1日（月）に発売いたします。
『ジェットストリーム 多機能ペン 4&1』は、5機能を搭載し1本でマルチに使える利便性と、ビジネスシーンからカジュアルな日常まで、さまざまなシーンにフィットするデザインでご好評いただいております。
今回は時代やニーズの変化に合わせた新軸色を追加し、リニューアルしてまいります。従来ははっきりとした色合いや光沢のあるボディに黒いグリップを搭載したものをベースに、かっちりとした印象のあるラインアップとしておりました。近年では働き方の多様化や、テレワークといった働く環境の変化によって、「仕事や作業中に使用していると気分が上がる」ものや、「自身の服装に自然に合わせられる」ものへのニーズが高まってきています。これまでご愛顧いただいているブラック、ネイビーといった従来のトーンのラインアップに加えて、よりさまざまなシーンで、さまざまな方に使っていただきやすいように、ボディの濃淡や光沢の有無、グリップのカラー展開など、選べる幅を豊富に取りそろえたラインアップにしてまいります。
【商品特長】
■お気に入りの色が見つかる軸色ラインアップ
幅広い色相をカバーする軸色のラインアップとなっております。また、色によって光沢のあるものやマットな質感のものがあり、好みに合わせて選んでいただくことができます。ビジネスからカジュアルまで幅広くお使いいただけます。
■軸色と同色のラバーグリップ
従来は、フォーマルな印象でどのようなシーンにもマッチする黒のグリップを中心に展開してまいりましたが、時代や働き方の変化とともに統一されたトーンを好まれることも増えてきており、ラバーグリップを軸色と合わせたラインアップを拡充いたします。手帳や小物などご自身の持ち物や服装に合わせてカラーグリップの軸を選んだり、黒グリップ搭載の軸ですっきりとした印象にしたり、シーンや好みに合わせて選択をしていただけます。
左からオリーブグリーン、スレートグレー、ナイトブルー、コバルトグリーン、アイボリー、ソフトピンク、
クリームイエロー、コーラルオレンジ、ラベンダー
【商品概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2212/122926/122926_web_1.png
【ご参考】
「ジェットストリーム」シリーズについて
「クセになる、なめらかな書き味。」というキャッチフレーズで大変ご好評をいただいているなめらか油性ボールペンのシリーズです。日本国内で2006年に発売し、低粘度油性インクの先駆けとして、速乾性に優れ、細字でもなめらかな書き心地と濃くはっきりと書けるインクが好評をいただいております。
発売以来、軸機能・ボール径・インク色の多様な新機能アイテムを追加し、社会人を中心としたさまざまなお客様から人気を博しています。シリーズ世界販売本数は年間1億本以上です。
＜三菱鉛筆のプレスリリース一覧はこちら＞
https://www.mpuni.co.jp/company/press/index.html
※ 商品に関するお問い合わせは「三菱鉛筆お客様相談室」でお受けしています。
フリーダイヤル ０１２０−３２１４３３
本件に関するお問合わせ先
〈報道関係 お問い合わせ先〉
三菱鉛筆株式会社 経営企画部 広報グループ
ＴＥＬ ０３−３４５８−６２２２
ＦＡＸ ０３−３４５８−６２１７
関連リンク
掲載依頼はこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=RIRYsc-q3IRcp7u7OhuDxg%3D%3D
三菱鉛筆株式会社（本社：東京都品川区 社長：数原滋彦）は、「クセになる、なめらかな書き味。」の『JETSTREAM (ジェットストリーム)』シリーズより、5機能でマルチに使えて社会人を中心に多くの方からご好評いただいている『ジェットストリーム 多機能ペン 4&1』（参考価格1,100円：税抜1,000円/インク色：黒、赤、青、緑/ボール径：0.38mm、0.5mm、0.7mm/シャープ芯径：0.5mm/軸色：全9色）の新軸色を2025年12月1日（月）に発売いたします。
今回は時代やニーズの変化に合わせた新軸色を追加し、リニューアルしてまいります。従来ははっきりとした色合いや光沢のあるボディに黒いグリップを搭載したものをベースに、かっちりとした印象のあるラインアップとしておりました。近年では働き方の多様化や、テレワークといった働く環境の変化によって、「仕事や作業中に使用していると気分が上がる」ものや、「自身の服装に自然に合わせられる」ものへのニーズが高まってきています。これまでご愛顧いただいているブラック、ネイビーといった従来のトーンのラインアップに加えて、よりさまざまなシーンで、さまざまな方に使っていただきやすいように、ボディの濃淡や光沢の有無、グリップのカラー展開など、選べる幅を豊富に取りそろえたラインアップにしてまいります。
【商品特長】
■お気に入りの色が見つかる軸色ラインアップ
幅広い色相をカバーする軸色のラインアップとなっております。また、色によって光沢のあるものやマットな質感のものがあり、好みに合わせて選んでいただくことができます。ビジネスからカジュアルまで幅広くお使いいただけます。
■軸色と同色のラバーグリップ
従来は、フォーマルな印象でどのようなシーンにもマッチする黒のグリップを中心に展開してまいりましたが、時代や働き方の変化とともに統一されたトーンを好まれることも増えてきており、ラバーグリップを軸色と合わせたラインアップを拡充いたします。手帳や小物などご自身の持ち物や服装に合わせてカラーグリップの軸を選んだり、黒グリップ搭載の軸ですっきりとした印象にしたり、シーンや好みに合わせて選択をしていただけます。
左からオリーブグリーン、スレートグレー、ナイトブルー、コバルトグリーン、アイボリー、ソフトピンク、
クリームイエロー、コーラルオレンジ、ラベンダー
【商品概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2212/122926/122926_web_1.png
【ご参考】
「ジェットストリーム」シリーズについて
「クセになる、なめらかな書き味。」というキャッチフレーズで大変ご好評をいただいているなめらか油性ボールペンのシリーズです。日本国内で2006年に発売し、低粘度油性インクの先駆けとして、速乾性に優れ、細字でもなめらかな書き心地と濃くはっきりと書けるインクが好評をいただいております。
発売以来、軸機能・ボール径・インク色の多様な新機能アイテムを追加し、社会人を中心としたさまざまなお客様から人気を博しています。シリーズ世界販売本数は年間1億本以上です。
＜三菱鉛筆のプレスリリース一覧はこちら＞
https://www.mpuni.co.jp/company/press/index.html
※ 商品に関するお問い合わせは「三菱鉛筆お客様相談室」でお受けしています。
フリーダイヤル ０１２０−３２１４３３
本件に関するお問合わせ先
〈報道関係 お問い合わせ先〉
三菱鉛筆株式会社 経営企画部 広報グループ
ＴＥＬ ０３−３４５８−６２２２
ＦＡＸ ０３−３４５８−６２１７
関連リンク
掲載依頼はこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=RIRYsc-q3IRcp7u7OhuDxg%3D%3D