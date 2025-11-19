自動式クロワッサン成形機の世界市場2025年、グローバル市場規模（5,000個/時以下、5,000～10,000個/時、10,000個/時以上）・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動式クロワッサン成形機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自動式クロワッサン成形機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の自動式クロワッサン成形機市場概要
本レポートによると、世界の自動式クロワッサン成形機市場は2024年に約1億6,700万米ドルと評価され、2031年には約2億1,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.4％です。パン・製菓産業の自動化需要が高まる中、クロワッサンをはじめとするベーカリー製品の大量生産を支える設備として、自動成形機の導入が拡大しています。特に、品質の均一化、省人化、生産効率の向上を目的とした投資が進み、産業用ベーカリー市場における成形ラインの需要が急速に高まっています。
技術的背景と製品の概要
クロワッサンは、発酵させた生地にバターを何層にも折り込み、薄く伸ばしてから成形・焼成することで、独特の層状でサクサクした食感を生み出すペイストリーです。自動式クロワッサン成形機は、この工程を自動化し、一定の形状・サイズ・質感を高精度で再現するために開発された機械です。
これらの装置は生地を折り込み、伸ばし、巻き上げるまでの工程を連続的に行う構造を持ち、ライン全体で効率的な生産を可能にします。製造能力や構造によってさまざまなモデルが存在し、産業規模から商業ベーカリーまで幅広く利用されています。
政策・経済要因の影響分析
本レポートでは、米国の関税制度や国際的な産業政策の変化が市場に与える影響を評価しています。主要国では食品加工設備に対する税制優遇措置や衛生基準の厳格化が進み、最新機器への更新需要が増加しています。また、欧州やアジア太平洋地域では食文化の多様化と外食・中食産業の成長により、冷凍・焼成済みクロワッサンの大量生産が拡大しており、設備メーカーにとって新たな市場機会となっています。さらに、国際的なサプライチェーンの強化や原材料価格の変動が、今後の価格動向や市場競争に影響を与えています。
市場構造と競争環境
自動式クロワッサン成形機市場は複数のグローバルメーカーによって構成されており、上位4社が全体の約45％のシェアを占めています。主要企業にはFritsch、Rademaker、Rondo、Rheonなどが挙げられます。これらの企業は製品の精度や生産性の高さで評価されており、大手ベーカリー企業や食品工場への導入実績を持ちます。
Fritschはヨーロッパ市場で高い技術力を誇り、Rheonはアジア市場での信頼性が高く、日本国内外で幅広く採用されています。また、MecathermやTrompは自動生産ライン全体の統合技術で差別化を図っており、Canol SrlやSTOCCO SYSTEMS SRLなどの企業も中小規模の設備市場で存在感を高めています。
市場区分別分析
タイプ別分類
市場は以下の3区分に分類されます。
1. 時間当たり5,000個以下の生産能力機種
2. 時間当たり5,000～10,000個の中容量機種
