へこみ修理キットの世界市場2025年、グローバル市場規模（グルーガン付き、グルーガン無し）・分析レポートを発表
2025年11月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「へこみ修理キットの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、へこみ修理キットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のへこみ修理キット市場概要
本レポートによると、世界のへこみ修理キット市場規模は2024年に約7,200万米ドルと評価され、2031年には約9,150万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は約3.5％です。自動車修理やメンテナンス需要の拡大、DIY志向の高まり、コスト効率の高い修復技術への関心が市場を牽引しています。特に、環境に優しく非破壊的な修復手法として注目されており、今後も安定した需要が見込まれます。
________________________________________
政策・経済的要因の影響分析
本調査では、米国の関税制度および国際的な貿易政策の変化がへこみ修理キット市場に与える影響を検証しています。関税の再構築により、北米・欧州市場では供給網の再編が進み、地域間競争の構造が変化しています。主要国の自動車関連補助金や輸出入規制は、価格設定や流通に影響を及ぼし、サプライチェーンの回復力が重要な要素として浮上しています。
________________________________________
市場構造および競争環境
本レポートは、世界市場におけるへこみ修理キットの競争環境を詳細に分析しています。主要企業にはCLAS Equipements、Star Co.、Eastwood、Wurth Industrie、Stanzani、BETAGなどが挙げられます。
EastwoodはDIY向け製品ラインを強化し、個人ユーザー市場での存在感を高めています。Wurth IndustrieやBETAGは専門業者向けの高精度製品を提供し、品質と信頼性で優位に立っています。これら企業は地域別に異なる販売戦略を展開し、2025年時点での市場シェア上位を維持しています。
________________________________________
市場区分別分析
へこみ修理キット市場は「タイプ別」と「用途別」に分類されます。
タイプ別
1. グルーガン付きタイプ
2. グルーガンなしタイプ
グルーガン付きタイプは修復効率と操作性の高さから人気が高く、特にDIY市場で需要が拡大しています。グルーガンなしタイプは軽量で専門修理工場向けに採用が進んでおり、業務用途における精度重視のニーズに応えています。
用途別
1. 軽自動車・乗用車向け
2. 大型車両向け
軽自動車・乗用車向け分野が市場の主要シェアを占めています。個人所有車の普及とともに、自宅での小規模修理需要が増加しています。大型車両向け分野では物流業や商用車の整備効率化を目的に、企業による導入が進行中です。
________________________________________
地域別市場動向
北米
米国、カナダ、メキシコでは、自動車保有率の高さとDIY文化の浸透により市場が拡大しています。修理コストの高騰もへこみ修理キットの導入を後押ししています。
欧州
ドイツ、フランス、イギリス、イタリアなどでは高級車市場の成長に伴い、微細な車体損傷修復の需要が増加しています。Wurth Industrieなど欧州メーカーが高品質製品で競争優位を確立しています。
アジア太平洋
中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアなどが主要市場です。自動車生産の中心地域であり、製造・修理の両面で成長が続いています。コストパフォーマンス重視の傾向が強く、地場メーカーの参入も活発です。
