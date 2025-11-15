NCD株式会社、サイクリスト向けアイウェアブランドALTALIST ランナー向け新モデル販売開始のお知らせ
NCD株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：下條 治）は、2025年11月15日（土）、サイクリスト向けアイウェアブランドALTALISTのランニングモデル2種を発売いたします。ALTALISTは2023年7月の販売開始以来、多くのサイクリストに高く評価されてきました。その人気ブランドから生まれた、ランナー向けの新モデルです。
■製品概要
ランニングをもっと快適に、もっと楽しく
ALTALISTのランニングモデルは、走ることを楽しむ一般のランナーに向けて開発されたスポーツ用サングラス。軽量性、フィット感、広い視界、そして目の保護性能など、ランニングに必要な要素を盛り込み、高いデザイン性を実現させました。日々のジョギングから本格的なランニングまで、あらゆるシーンで快適な走りをサポートします。
■製品の特長（HAYATE R1/HAYATE R2共通）
・ 軽量設計：長時間のランでも負担にならない軽さ （R2モデル：25g）
・ハーフフレーム/フレームレス構造：広い視界を確保
・アジアンフィットデザイン：日本人の顔に自然にフィットし、快適な装着感を実現
・長時間快適さを維持：調整可能なイヤーソックとノーズパッドで顔にフィット
・高機能レンズ：偏光・調光・コントラスト調整に対応
・ビッグレンズ採用：視界全体をカバーし、目の疲れ・乾き・ストレスを軽減
・視力矯正レンズ対応：視力矯正レンズ用インナーフレームが付属
・豊富なラインナップ：150種類以上。自分にぴったりの1本が見つかる
・アスリートも認める品質：自転車プロチームやトライアスロン選手へ提供中
【HAYATE R1】
・軽量化にこだわりランニングに最適化されたハーフフレームモデル
・3D楕円球ミラーレンズを採用。3D楕円球レンズは顔型に隙間なくフィットし、
広い視界を確保
・テンプルストラップが付属
希望小売価格：6,380円（税込）
【HAYATE R2】
・軽量化にこだわりランニングに最適化されたフレームレスモデル
・光学性能で定評のあるZEISS社製3D楕円球レンズを採用。ZEISS社のテクノロジー
によって、クリアでより路面の変化を把握しやすくなり更なる上質な走りに繋がる
・3D楕円球レンズは顔型に隙間なくフィットして砂塵や虫の侵入を防止
・ビッグレンズとフレームレスで広い視界と軽量化を実現
・価格を抑えたPC VIV20ミラー調光モデルやPC VIV20ミラーもラインナップ
※ZEISSレンズ、ALTALIST製調光レンズ、ALTALIST製コントラストミラーレンズの3種
希望小売価格
・ZEISSレンズ：18,920円（税込）
■販売情報
・2025年11月15日発売
・ALTALIST公式Amazonストア：Amazon.co.jp : altalist
・スポーツ用品店STEPオンラインショップ： https://step-japan.jp/mall/
■ALTALIST（アルタリスト）について
2022年にスタートした新興アイウェアブランド。代表ほか、プロダクトマネージャー、デザイナー等、ブランドの中核を担う担当者は日本人であり、軽量で日本人（アジア人）へのフィッティングを最適化したデザインとなっている。社長の高原氏自身が女性サイクリスト、ランナーである目線から、「その日のウェアや天候、気分に合わせてアイウェアをセレクトできるよう、デザイン性と高品質を維持しつつ、複数本購入可能な価格を実現し、多くの方にアイウェアを楽しんでもらうこと」をブランドコンセプトにしている。
■NCD株式会社について
企業のシステム開発・コンサルティングを推進するシステムインテグレータとして1967年に創業。1997 年より駐輪場管理事業に進出し、駐輪場管理システム「EcoStation21(R)」、月極駐輪場管理システム「ECOPOOL(R)」を展開。2015年から自転車関連商品の販売を開始、アイウェア「ALTALIST」、サイクルコンピュータ「COROS（カロス）」、電動空気入れ「CYCPLUS（サイクプラス）」、スマートトレーナー「Xplova（エックスプローバ）」などの販売を行っている。
コーポレートサイト： https://www.ncd.co.jp/
b's-supply： https://www.bs-supply.jp/