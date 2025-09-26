ポストコンシューマー再生プラスチック市場の規模、シェア、成長およびメーカー 2035
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート『使用済みプラスチックリサイクル市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表いたします。本レポートの市場範囲には、現行の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を下すことを可能にします。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、そして市場参入戦略（GTM）の理解を行っています。
グローバルな使用済み消費者向けリサイクルプラスチック市場に関する調査報告書によると、同市場は2025年から2035年までの期間に年平均成長率（CAGR）10.9%で成長し、2035年末までに市場規模がUSD 162.2億ドルの売上高に達すると予測されています。2025年の市場規模はUSD 78.6億ドルの売上高と評価されています。
使用済みリサイクルプラスチック市場の規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要メーカー、将来展望
市場概要
使用済みリサイクル（PCR）プラスチック市場は、産業界や各国政府が持続可能性および循環型経済を重視する中で、大きな勢いを増しています。PCRプラスチックは、家庭、産業、商業施設から回収された使用済みプラスチック廃棄物を原料とし、再加工して樹脂化されたものであり、包装、建設、自動車、消費財など幅広い用途に利用されています。
プラスチック汚染や二酸化炭素排出に関する世界的な懸念の高まりにより、バージンプラスチックに代わるリサイクル材の導入が急務となっています。PCRプラスチックは、埋立廃棄物の削減、資源の節約、プラスチック生産のカーボンフットプリント削減という持続可能な解決策を提供します。包装、小売、自動車、建設などの業界では、消費者の期待や規制への対応、企業の持続可能性目標達成のために、PCRプラスチックの採用が拡大しています。
市場規模とシェア
PCRプラスチック市場は、リサイクルプラスチック産業全体の中で拡大するシェアを占めています。樹脂の種類別では、ポリエチレンテレフタレート（rPET）および高密度ポリエチレン（rHDPE）が、包装やボトル、容器での広範な利用により市場をリードしています。さらに、ポリプロピレン（rPP）や低密度ポリエチレン（rLDPE）もフレキシブル包装や家庭用品分野で需要が高まっています。
用途別では、包装分野が最大であり、特に食品・飲料包装、パーソナルケア容器、EC包装での利用が目立ちます。加えて、自動車や建設分野でも部品、断熱材、非構造部材などへの採用が進展しています。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋地域が主要市場であり、とりわけアジア太平洋地域では、政府主導のリサイクル施策や製造基盤の拡大により最も速い成長が見込まれています。
成長要因
持続可能性・循環型経済政策：使い捨てプラスチック禁止やリサイクル材使用義務化による需要増加
企業の取り組み：コカ・コーラ、ユニリーバ、ネスレなどが包装材へのリサイクル材利用を拡大
消費者意識の高まり：環境配慮型商品を選好する消費行動
コスト・資源効率：化石燃料由来のバージンプラスチック依存を削減
技術革新：機械的・化学的リサイクルの進展により品質・性能が向上
