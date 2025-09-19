¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¶õµ¤Ê¬Î¥¥æ¥Ë¥Ã¥È»Ô¾ì¡§2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë81.2²¯ÊÆ¥É¥ë¤ØÀ®Ä¹¡¢CAGR4.82¡ó¤Î»ýÂ³Åª³ÈÂç
À¤³¦¤Î¶õµ¤Ê¬Î¥¥æ¥Ë¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë53.2²¯ÊÆ¥É¥ë¤Îµ¬ÌÏ¤òÍ¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï81.2²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï4.82¡ó¤È·øÄ´¤Ê¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»º¶È¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÀÁÇ¤äÃâÁÇ¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÁÃÅª¤Ê¥¬¥¹¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼çÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õµ¤Ê¬Î¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Îµ»½ÑÅªÇØ·Ê
¶õµ¤Ê¬Î¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢Âçµ¤Ãæ¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë»ÀÁÇ¡¢ÃâÁÇ¡¢¥¢¥ë¥´¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈùÎÌ¥¬¥¹¤òÊ¬Î¥¡¦Ãê½Ð¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¿´µ»½Ñ¤Ï¶ËÄã²¹¾øÎ±Ë¡¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¥¬¥¹¤ÎÊ¨ÅÀ¤Î°ã¤¤¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊ¬Î¥¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑ¥¬¥¹¶¡µë¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¤¡¢À½¹Ý¡¢²½³Ø¡¢°åÎÅ¡¢¿©ÉÊ¡¢ÅÅ»Ò»º¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼ûÍ×Ê¬Ìî
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À½¹Ý¶È³¦¤È°åÎÅ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë»ÀÁÇ¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤Ç¤¹¡£À½¹Ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï»ÀÁÇ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹â¸úÎ¨¤ÎÇ³¾Æ¥×¥í¥»¥¹¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤Ï»ÀÁÇ¶¡µë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¿·¶½¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ä²½³ØÀ½ÉÊÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¹â½ãÅÙÃâÁÇ¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õµ¤Ê¬Î¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ï¡¢º£¸å¤âÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼çÆ³¤¹¤ëÃÏ°è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¿·¶½¹ñ¤Ç¤ÏµÞÂ®¤Ê¹©¶È²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶õµ¤Ê¬Î¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ËÌÊÆ¤ä²¤½£¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò½Å»ë¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£ÃæÅìÃÏ°è¤Ç¤ÏÀÐÌý²½³Ø»º¶È¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤¬À®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ³×¿·¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¶õµ¤Ê¬Î¥¥æ¥Ë¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î¿Ê²½¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ïµ»½Ñ³×¿·¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¶ËÄã²¹¾øÎ±Ë¡¤Ë²Ã¤¨¡¢ËìÊ¬Î¥µ»½Ñ¤äµÛÃåÊ¬Î¥µ»½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー·¿¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½Ðºï¸º¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î³«È¯¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»º¶È´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î²ÝÂê¤Èµ¡²ñ
»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢²ÝÂê¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÀßÈ÷Åê»ñ¥³¥¹¥È¤Î¹â¤µ¡¢±¿Å¾¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¡¢¤Þ¤¿´Ä¶µ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥êー¥ó¿åÁÇ¤äCCUS¡ÊCarbon Capture, Utilization and Storage¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶õµ¤Ê¬Î¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÌò³ä¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ØÏ¢»Ô¾ì¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¤Ê´ë¶È:
¡ü Linde AG
¡ü Messer Group GmbH
¡ü Siad Macchine Impianti S.p.A
¡ü Shanghai Chinllenge Gases Co. Ltd
¡ü Taiyo Nippon Sanso Corporation
¡ü Air Liquide SA
¡ü Air Products and Chemicals Inc.
¡ü Universal Industrial Plants Mfg Co. Pvt Ltd
¡ü Bhoruka Gases Limited
¡ü Sichuan Air Separation Plant Group
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×
¥×¥í¥»¥¹ÊÌ
¡ü Äã²¹¾øÎ±
¡ü ÈóÄã²¹¾øÎ±
¥¬¥¹ÊÌ
¡ü ÃâÁÇ
¡ü »ÀÁÇ
¡ü ¥¢¥ë¥´¥ó
¡ü ¤½¤ÎÂ¾
¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー»º¶ÈÊÌ
¡ü ²½³Ø»º¶È
¡ü ÀÐÌý¤ª¤è¤Ó¥¬¥¹
