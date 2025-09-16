レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本乗用車用潤滑油市場は性能向上添加剤と環境に優しいソリューションを牽引役として拡大が見込まれ2033年までに37億7000万米ドル規模に達する見通しであ
日本乗用車用潤滑油市場は、2024年に25億7,000万米ドルと評価され、2025年から2033年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.35％で成長し、2033年までに37億7,000万米ドルに達すると予測されている。この市場は、摩擦低減、摩耗最小化、車両全体の性能向上に不可欠なエンジンオイル、トランスミッションフルード、ブレーキフルード、エッセンシャルオイルなど、乗用車向け特殊潤滑油の生産、流通、利用を包括する。これらの潤滑油は、エンジン、トランスミッション、燃料システム、ボディ部品における円滑な作動を確保する上で重要な役割を果たしており、自動車のメンテナンスや製造において不可欠な存在である。
市場のドライバー
日本での乗用車の所有権の上昇は、潤滑剤の需要を煽る重要な要因です。 都市化、可処分所得の増加、消費者の嗜好の変化により、自動車の販売が増加し、自動車の長寿命と信頼性の高い性能を確保するための高品質の潤滑剤 これと並んで、厳しい排出規制は、エンジン性能を最適化し、高度な技術を採用するために自動車メーカーを説得しています。 潤滑油メーカーは、内部摩擦を低減し、燃費を向上させ、環境要求に適合する合成油および低粘度油を導入することによって対応しています。 エンジンやドライブトレイン全体の機械的損失を最小限に抑えることでエネルギー効率を向上させるため、自動車の燃費に焦点を当てることで、先進的な潤滑剤の需要をさらにサポートし、現代の自動車アプリケーションにとって重要なものになります。
市場の課題
堅調な成長にもかかわらず、市場は排出量と環境への影響を削減するために継続的な製品革新を必要とする環境および持続可能性規制からの課題に直面しています。 高性能を維持する環境に優しい潤滑剤の開発は複雑であり、メーカーに圧力を加えています。 さらに、電気自動車（Ev）へのシフトは、Evが機械的複雑さの減少のために従来の潤滑剤を必要としないため、従来の潤滑剤市場を混乱させています。 製造業者は、EVドライブトレインや冷却システム用の特殊な流体を作成するために革新する必要があります。 また、市場は非常に競争力があり、断片化しており、多くのブランドが市場シェアを競い合っているため、価格設定の圧力や消費者のブランドロイヤルティを確立する上での課題につながる可能性があります。
新たな機会
総合的な潤滑油の増加する採用は粘着性の安定性、摩耗の保護および温度の弾性の優秀な性能による重要な機会を示す。 これらの潤滑剤は現代エンジンがより高い耐久性および効率を要求すると同時にますます必要になっています。 並行して、低粘度潤滑剤への傾向は、改善された燃費と厳しい排出基準への準拠の必要性によって駆動され、成長し続けています。 さらに、電気自動車の台頭により、電動ドライブトレインや熱管理システムに合わせた革新的な潤滑剤の開発が促されており、潤滑剤メーカーが製品ポートフォリオを拡大し、進化する自動車ニーズに対応する有望な手段となっています。
主要企業のリスト：
● Cosmo Energy Holdings Co. Ltd
● Royal Dutch Shell Plc
● ExxonMobil Corporation
● ENEOS Corporation
● Idemitsu Kosan Co. Ltd
