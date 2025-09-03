こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
自分だけのChatGPTを作って業務を楽にしよう（9/20オンラインセミナー）
2025年9月20日（土）13時30分～16時50分【WACA中部支部主催】初心者でもできる！ChatGPTを業務に活かす 「カスタムGPT作成術」ステップアップセミナー
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2025年9月、日々の仕事で使いこなすためChatGPTを自分好みにカスタマイズする方法を学べるオンラインセミナーを開催します。後半はウェブ解析士向けフォローアップテスト対策講座です。
■セミナー概要
第1部では、ChatGPT無料ユーザーでもすぐに試せるGPT（カスタムAI）を紹介します。
第2部・第3部は、ウェブ解析士資格保持者向けのフォローアップテスト問題の解答実演と詳細な解説です。デジタルマーケティングの最新トレンドを学べる貴重な機会です。
■内容
第1部 初心者でもできる！ChatGPTを業務に活かす 「カスタムGPT作成術」ステップアップセミナー
ChatGPTを触ってみたけれど、まだ業務で使いこなしきれていない方へ。
無料ユーザーでもすぐに試せるおすすめGPTを紹介します。「これなら役立つ！」と実感できるはず。有料アカウントで使えるカスタムGPT（自分の業務に特化させたChatGPT）の作成術を実例で解説します。
正しく使えば有料の価値があると納得できる活用法をお伝えします！
▼このような方におすすめ
ChatGPTを触ってみたけれど、まだ業務で使いこなせていない方
■登壇者
久保田 善博（くぼた よしひろ）
株式会社Banso 代表取締役
WACA認定ウェブ解析士マスター／チーフSNSマネージャー／上級ウェブ広告マネージャー
＜略歴＞
2001年よりIT業界で働き始め、転職を経てウェブデザイナーからマーケターへ転身。2019年に株式会社Bansoを設立。中小企業の販路開拓を伴走支援しつつ、セミナー講師として講座開催。全国各地の商工会議所での登壇多数。
ウェブ解析士協会と茨城県土浦市で中小企業等ICT支援に関する連携協定を締結しICT支援相談室相談員を担当。土浦市ブランド認定事業者・ふるさと納税事業者の支援を継続中。
第2部 ウェブ解析士・上級ウェブ解析士 フォローアップテスト対策講座
ウェブ解析士の資格を維持するには、年会費の支払いのほかにフォローアップテストの合格が必須です。
ウェブ解析士のカリキュラムは毎年アップデートされます。すでに合格した会員も最新のスキル・知識を維持するためのテストがフォローアップテストです。
第2部は問題の解説を聞きながら、その場でテストに臨める講座です。
▼このような方におすすめ
フォローアップテストの事がよく分からない方
今年のフォローアップテストをまだ受験されていない方
今年のフォローアップテストで合格点を取れていない方
登壇者：南谷 信介 氏（なんや しんすけ）
ウェブマーケティングディレクター／ウェブ解析士マスター
＜略歴＞
求人サイトのインハウス運用歴9年。ウェブマーケで“人が集まる仕組み”を設計・支援するフリーランス。求人原稿から広告運用・SNSまで一貫対応。数字と感情を動かす採用マーケティングの伴走者。
▼このような方におすすめ
フォローアップテストの事がよく分からない方
フォローアップテストをまだ受験していない方
フォローアップテストで合格点を取れていない方
フォローアップテストには合格しているが、さらに学んでスキルアップしたい方
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
中部支部（担当：伊藤、升方）
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細・申し込み
ウェブ解析士協会とは
ウェブ解析士とは
