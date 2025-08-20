ベトジェット、アジア地域での持続可能性の促進と職場環境における卓越した企業文化で大きな成果を発表
ベトジェットのトゥ・ヴィエット・タン副社長（右）とペトロリメックス社CEOのグエン・ヴァン・ホック氏（左）がSAF協定に署名する様子
（東京, 2025年8月20日） - ベトジェットはこの8月、アジアの先駆的航空会社であり、同時に世界中の旅行者に信頼されるパートナーとしての地位を更に促進する2つの大きな成果を上げました。同社はベトナム国内で初めて国産の持続可能な航空燃料（Sustainable Aviation Fuel 以下「SAF」）の供給を受ける航空会社となり、さらに2025年の「HRアジアアワード（HR Asia Awards 2025）」において5年連続で「アジアにおける最高の職場」企業に選出されました。
アジア太平洋におけるグリーンな航空会社の推進
ペトロリメックス社（Petrolimex Aviation）との戦略的パートナーシップにより、ベトジェットはベトナムのニャ・ベ石油貯蔵所で混合された初の1,200立方メートルのSAFの共有を受けます。このSAFは国際的なISCC EU基準を満たしており、2024年10月に実施したSAFによる運航の成功に続くものです。本取り組みは、ベトジェットのグリーンエネルギーへの取り組み、二酸化炭素排出削減、そしてベトナムのグリーン成長戦略、2050年までの世界的なネットゼロ目標への貢献をさらに裏付けるものです。
ベトジェットのトゥ・ヴィエット・タン副社長は、「今回のベトジェットとペトロリメックス社との合意は、グリーンかつ持続可能な開発目標への当社の強いコミットメントを示すものです。数百機におよぶ最新鋭機材の導入を予定している当社の機材群において、今後より多くのSAFを取り入れ、クリーンエネルギーの推進、排出削減、環境保護、そしてベトナムおよび世界全体のグリーン・トランジションを支援していきます。」と述べました。
ベトナム民間航空局のウン・ヴィエット・ズン局長は、「国産SAFの導入は商業的に大きな意義があるだけでなく、戦略的にも重要な役割を果たしています。これは国産SAFのサプライチェーンの基盤を築くものであると同時に、国際市場の要件を満たしています。さらに、航空会社、燃料供給者、規制当局、金融機関の協力を促進し、ベトナムにおけるSAFの利用拡大を後押しするものです。」と述べました。
持続可能性におけるリーダーシップに加え、ベトジェットは人を中心に据えた企業文化が高く評価され、「HRアジアアワード（HR Asia Awards 2025）」において5年連続で「アジアにおける最高の職場」企業として選出されました。同社は60を超える国から9,000人以上の専門スタッフを擁し、日本、ベトナムをはじめとする市場で事業を展開しています。
ベトジェットは包括的な医療・福祉制度、専門的なキャリア開発、従業員の家族への支援などに対して重点的な投資を行っております。ベトジェット・アビエーション・アカデミーでは、国際水準の研修やグローバルな専門家によるワークショップの提供するに加えて、最新設備の整ったオフィスや従業員専用施設の提供により従業員間の協働、健康、創造性の促進に寄与しています。
また、東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡- ハノイ/ホーチミン、広島 - ハノイの10路線を結ぶ直行便により、ベトジェットは持続可能な旅行の選択肢と世界水準の職場文化の両方を提供しています。これらの成果は、グリーンな航空会社の未来を切り拓くことと、地域全体の人々に新たな機会を創出するという同社のコミットメントを示しています。
