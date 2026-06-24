◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組第２戦 イングランド０―０ガーナ（２３日、ボストン競技場）

ＦＩＦＡランク４位のイングランドは同７３位のガーナに０―０で引き分けた。

イングランドは序盤から主導権を握って攻め続けるが、なかなか得点は生まれず。シュートは多く打つが決定力に欠き、後半４２分にはエースのＦＷハリー・ケインに決定機を迎えたが、シュートはバーの上。試合終了間際にも立て続けに好機を作るが、ガーナに最後まで粘りきられた。

イングランドは初戦でクロアチアに４―２で快勝。欧州の強豪相手にエースのＦＷハリー・ケインの２発などで幸先の良いスタートを切ったが、連勝とはならなかった。

チェルシーで欧州ＣＬ制覇も経験したトゥヘル監督のもと、ボール支配率を高めるスタイルで欧州予選では無失点で８戦全勝と圧倒するなど、イングランドは成熟期に入りつつある。サッカーの母国は自国開催の１９６６年大会以来６０年ぶりの世界一を目指す。

◆イングランド（８大会連続１７度目） ＦＩＦＡランク４位。Ｗ杯は１９６６年大会で初優勝。欧州選手権は２０２０、２４年に準優勝。２５年１月からドイツ出身のトーマス・トゥヘル監督（５２）が指揮。主な選手はＦＷハリー・ケイン（バイエルン）、ＭＦベリンガム（Ｒマドリード）、ＭＦライス（アーセナル）。欧州予選は８戦全勝、２２得点無失点で突破。首都ロンドン。人口約５６００万人。