気象予報士が解説、大雨をもたらす「非常に暖湿な空気」の正体とは？線状降水帯の予測と警戒すべき地域

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック天気」が「【線状降水帯のおそれ】前線活動活発化 24日にかけ九州北部で300ミリ予想 25日は東日本も大雨｜大雨情報 #マニアック天気 #大雨 #線状降水帯」を公開した。動画では、気象予報士の松浦悠真氏が九州北部での線状降水帯発生のリスクや、今後の大雨の見通しについて解説している。



松浦氏はまず、梅雨前線が東シナ海に停滞し、前線上に低気圧が発生している気象状況を分析。台風7号による直接的な暖湿流の影響は少なく「今回は梅雨前線単体での大雨」であると指摘し、前線に向かう非常に暖湿な空気が大気を不安定にさせる要因だと説明した。強い暖湿流が流れ込む影響で、線状降水帯が発生しやすい気圧配置になっていると語る。



さらに、今後の雨雲の動きや予想降水量にも詳しく言及。23日夜から24日にかけて、長崎県や熊本県などで活発な雨雲が停滞し、局地的に猛烈な雨が降る危険性を示した。また、24日夜以降は中国地方や四国、近畿地方、25日には東海や関東南部にも雨雲が流れ込み、「大雨となるところが出てきますね」と予測している。



最後に松浦氏は、線状降水帯が発生した場合、予想雨量を上回る降水や、極端な短時間での豪雨が起こり得ると警告。「災害の危険度が急激に高まる恐れがありますので、避難は早めに行うようにしてください」と命を守る行動を促し、継続して最新の気象情報を確認するよう呼びかけた。