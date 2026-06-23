自陣での痛恨ミスで失点したイラク。（C）Getty Images

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　現地６月22日に開催された北中米ワールドカップのグループＩ第２節で、イラク代表は強豪フランス代表と対戦。０−３で敗れた。

　この試合で、０−１で迎えた54分に痛恨のミスを犯す。ゴールキックの場面でDFザイド・タシーンが横パスを出すも、ボールがずれてGKアフメド・バシルはコントロールできず。これをウスマンヌ・デンベレに拾われて、最後はキリアン・エムバペにゴールを許した。
 
　この追加点献上シーンにイラクのファンは憤慨。SNS上では「同じ失敗を繰り返した」「サッカー初心者のようだった」「２試合連続で愚かな失敗」「くだらない」「酷すぎる」「W杯史上最低レベルのミス」といった怒りの声があがっている。

　イラクは前節のノルウェー戦（１−４）に続いて、またしても自陣でのビルドアップのミスからの失点となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】イラクがまさかのミスで追加点献上

 