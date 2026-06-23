「くだらない」「サッカー初心者のようだった」フランス戦でイラクが“衝撃ミス”。母国ファンが憤慨！「２試合連続で愚かな失敗」【W杯】
現地６月22日に開催された北中米ワールドカップのグループＩ第２節で、イラク代表は強豪フランス代表と対戦。０−３で敗れた。
この試合で、０−１で迎えた54分に痛恨のミスを犯す。ゴールキックの場面でDFザイド・タシーンが横パスを出すも、ボールがずれてGKアフメド・バシルはコントロールできず。これをウスマンヌ・デンベレに拾われて、最後はキリアン・エムバペにゴールを許した。
この追加点献上シーンにイラクのファンは憤慨。SNS上では「同じ失敗を繰り返した」「サッカー初心者のようだった」「２試合連続で愚かな失敗」「くだらない」「酷すぎる」「W杯史上最低レベルのミス」といった怒りの声があがっている。
イラクは前節のノルウェー戦（１−４）に続いて、またしても自陣でのビルドアップのミスからの失点となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】イラクがまさかのミスで追加点献上
この試合で、０−１で迎えた54分に痛恨のミスを犯す。ゴールキックの場面でDFザイド・タシーンが横パスを出すも、ボールがずれてGKアフメド・バシルはコントロールできず。これをウスマンヌ・デンベレに拾われて、最後はキリアン・エムバペにゴールを許した。
この追加点献上シーンにイラクのファンは憤慨。SNS上では「同じ失敗を繰り返した」「サッカー初心者のようだった」「２試合連続で愚かな失敗」「くだらない」「酷すぎる」「W杯史上最低レベルのミス」といった怒りの声があがっている。
イラクは前節のノルウェー戦（１−４）に続いて、またしても自陣でのビルドアップのミスからの失点となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】イラクがまさかのミスで追加点献上