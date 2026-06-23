２００７年の郵政民営化から約２０年を経て、公共性の高い郵便事業が慢性的な赤字体質に陥っている。政府が新たに公金を投入することになり、民営化は曲がり角を迎えた。グループ全体の経営改革を迫られよう。全国２万４０００に上る郵便局網を維持するために、交付金制度を創設することを盛り込んだ改正郵政民営化法などが成立した。自民党が中心になり議員立法として推進した法律だ。持ち株会社である日本郵政が国に支払