◇W杯北中米大会1次リーグI組 フランス3―0イラク（2026年6月22日 フィラデルフィア）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、フランス（FIFAランク2位）がイラク（同60位）に3ー0と勝利。FWキリアン・エムバペ（27＝レアル・マドリード）が2戦連続の2得点と活躍。悪天候により試合が2時間以上も中断するアクシデントにも襲われた一戦を制し開幕2連勝。勝ち点6で4大会連続の決勝トーナメント進出をほぼ確実とした。

2大会ぶりの優勝へ白星発進を飾ったフランスはエースのFWエムバペ（Rマドリード）が2試合連続のスタメン入り。27歳にしてA代表通算100試合出場を達成。すると前半18分、エリアの外から左足で豪快なミドルシュートを決め先制弾。2戦連発で今大会3点目。W杯では通算15得点に伸ばして歴代3位のロナウド（ブラジル）に並んだ。

試合は1―0で前半終了を迎えると、今大会初となる悪天候により一時中断。約2時間も待機時間が発生するアクシデントが発生。観客も雷接近により退避。一時ガラガラとなる場面があった。

水の溜まったピッチでの戦いとなった後半は再開後9分で追加点。相手ゴール前でのパスミスをFWデンベレ（パリSG）が奪ってラストパス。これをFWエムバペが難なく押し込み2戦連続の2得点。自身の同国最多得点記録を「60」に伸ばし、W杯通算16得点で歴代2位ミロスラフ・クローゼ（ドイツ）に並んだ。

同21分にはFWデンベレが追加点。3―0と快勝し、開幕2連勝。FWエムバペは2戦連続の2発で今大会4得点に伸ばし、得点ランキング単独2位浮上。この日、同じく2得点と活躍したアルゼンチン代表FWメッシを1点差でピタリと追走した。