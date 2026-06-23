「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人に刺さる『小学生でもできる言語化』をもとに、「子どもの「語彙力」を伸ばす習慣」について解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

自分の語彙力に自信はありますか？

あなたは、「自分の言葉」で話せているだろうか。

SNSを見れば、誰かのうまい言い回しが流れてくる。

それに、AIに質問すれば、すぐにそれらしい答えが返ってくる時代だ。

夏休みの宿題での出来事

私が小学生のとき、夏休みの宿題で俳句のコンクールに応募したことがある。

私の俳句はかすりもしなかったが、クラスメイトの作品が賞金の出るような立派な賞に選ばれた。

たしかに、自分の俳句と見比べてみると、その差は歴然としていた。

当時の私は、いわゆるクソガキだった。

「親に書いてもらったんじゃないの？」

クラスメイトにそう聞くと、その子はあっさりこう答えた。

「いつもお姉ちゃんが言っているようなことをパクった」

「人の真似をする」ことに対して、堂々としていた彼に、当時の私は度肝を抜かれた。

しかし、クラスの中でも彼が圧倒的に語彙力が長けていたのは事実だ。

語彙力を上げる意外な方法

『小学生でもできる言語化』の中には、語彙力を伸ばす方法について書かれたページがある。



たとえば、写真にうつった光景を言語化するようなときに、同じ写真を友達や家族に見せて、その人が考えたり感じたりしたことを教えてもらって書きとめるという具合です。

このときに重要なのが、ただ書きとめて終わりにするのではなく、「なるほど、こんなふうに考えたり感じたりするんだな」としっかり学んで自分のものにするということです。

そこまで含めれば、特に初めのうちはだれかのまねでもいいんです。 ときにはほかの人が考えたり感じたりしたことをまねてみるのもよいかと思います。たとえば、写真にうつった光景を言語化するようなときに、同じ写真を友達や家族に見せて、その人が考えたり感じたりしたことを教えてもらって書きとめるという具合です。このときに重要なのが、ただ書きとめて終わりにするのではなく、「なるほど、こんなふうに考えたり感じたりするんだな」としっかり学んで自分のものにするということです。そこまで含めれば、特に初めのうちはだれかのまねでもいいんです。 ――『小学生でもできる言語化』より

語彙力がある人も、最初から「自分の言葉」で話せるわけではない。

まずは、人の言葉をまねる。

そして、「そんな表現があるのか」「そんな見方ができるのか」と学びながら、自分の中に取り込んでいく。

すると、少しずつ自分の言葉になっていく。

語彙力が高い子に共通しているのは、最初から言葉をたくさん知っていることではない。

人から学ぶことを恥ずかしがらないことなのだ。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』をもとに作成しました。）