なぜか仕事に集中できない。原因は、意志の弱さではなく、近くで聞こえる「人の声」かもしれない。とくに会話の内容がわかる環境では、脳は無意識に言葉の意味を追ってしまう。では、集中しやすい空間をつくるには、何を変えればいいのか。米国内科専門医である著者が、医学的根拠に基づいて執筆した『体力がすべて』。いまある体力を、どのように伸ばし、配分するのかを説いた本書から、一部を抜粋・編集し、体力を削りにくくする働き方のコツを紹介する。

人の声は、はっきり聞こえないようにする

思考の中断は、体力を削る要因の一つだ。意味をもつ音は、それだけで注意を奪い、思考を途切れさせる原因になる。

なかでも厄介なのが人の話し声である。言葉は意味をもつため、脳はその内容を追いかけようとしやすい。そのぶん、頭の中で一時的に情報を保つ力、すなわち作業記憶（ワーキングメモリ）が使われ、読解、計算、文章作成といった知的作業の質が落ちやすくなる（＊1・2）。

音環境を整える際のポイントは、音を完全に消すことではなく、脳が余計な処理をしなくて済む状態をつくることだ。具体的には、声の内容がはっきり理解できるほど負担は大きくなりやすい。したがって、声は聞こえても内容まではわからない程度に明瞭さを下げることが、集中力を守る上で有効である（＊3）。

そのためには、まず、声の聞き取りやすさを物理的に下げる方法が有効だ。デスクのあいだに吸音パネルを立てる、本棚やパーテーションを挟む。それだけでも、声の通り方や明瞭さは変わりやすい。

完全に静かにする必要はない。言葉の内容が少しぼやけて追いにくくなるだけでも、目の前の作業に集中しやすくなる。

次に、意図的に気にならない音をつくるのも有効だ。言葉が他の音に埋もれて会話の明瞭さが下がると、声は聞こえても内容までは追いにくくなり、結果として気が散りにくくなる。

オープンなオフィスでも、小さな背景音を流して会話を背景に溶かす工夫、いわゆるサウンドマスキングによって、理解できる会話による邪魔が減ることが報告されている（＊4）。

さらに、空間全体を吸音・遮音・背景音という視点で見直すことも大切だ。天井や壁に吸音材を使い、床材も工夫すると、反響が減りやすい。広いオフィスでは、適切な高さの仕切りを置くだけでも、声が遠くまで通りにくくなる（＊5）。

個人レベルでできる対策も多い。ヘッドホンで音楽を流す、ノイズキャンセリング機能を使うといった方法も、オープンなオフィスで会話の騒がしさに対処する手段になりうる（＊6）。

（本稿は『鍛えるよりも「使い方」 体力がすべて』から一部抜粋・編集したものです。）

［注釈］

1. Di Blasio S, Shtrepi L, Puglisi GE, Astolfi A. A cross-sectional survey on the impact of irrelevant speech noise on annoyance, mental health and well-being, performance and occupants’ behavior in shared and open-plan offices. Int J Environ Res Public Health. 2019 Jan;16（2）:280.

2. Radun J, Maula H, Tervahartiala IK, Rajala V, Schlittmeier S, Hongisto V. The effects of irrelevant speech on physiological stress, cognitive performance, and subjective experience-focus on heart rate variability. Int J Psychophysiol. 2024 Jun 1;200:112352.

3. Haapakangas A, Hongisto V, Liebl A. The relation between the intelligibility of irrelevant speech and cognitive performance: a revised model based on laboratory studies. Indoor Air. 2020 Nov;30（6）:1130-46.

4. Bergefurt L, Appel-Meulenbroek R, Arentze T. Level-adaptive sound masking in the open-plan office: how does it influence noise distraction, coping, and mental health? Appl Acoust. 2024 Feb 15;217:109845.

5. Yadav M, Cabrera D, Kim J, Fels J, de Dear R. Sound in occupied open-plan offices: objective metrics with a review of historical perspectives. Appl Acoust. 2021 Jun 1;177:107943.

6. 注1を参照。