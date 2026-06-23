採用面接で周囲に悪影響を及ぼす人材を見抜くにはどうすればよいか。経営コンサルタントの加藤芳久さんは「見事な実績があり、洗練された面接の受け答えをする優秀な人の本性を見抜くのは至難の業だ。しかし、その人の『人間性』や『価値観』をあぶり出す独自のキラー質問がある」という――。

■組織を静かに壊す「有害なハイパフォーマー」

「嫌われ者は来るな！」――。そう明言した会社があります。

仕事の成果は抜群なのに、周囲にマウントを取って職場の空気をピリつかせる――。米ネットフリックスが公式のカルチャーガイドで「No Brilliant Jerks（優秀な嫌われ者はお断り）」と明記し、容赦なく解雇する方針をとったことは有名です。こうした「有害なハイパフォーマー」の存在は、実は組織にとって沈黙のリスクになります。彼らの最大の問題は、周囲に余計な気苦労をさせ、チームの生産性をガクンと落とし、Googleの研究でも重要性が実証された「心理的安全性」を崩壊させる点にあります。

これまで多くの企業で組織変革の後押しをしてきましたが、こうした威圧的な人が一人いるだけで、周囲のメンバーは「批判されたくない」「恥をかきたくない」と自分を守る守備に入ってしまうのを何度も見てきました。すると、本来ならビジネスを良くするための議論に使うべきエネルギーを、「あの人にどう言えば機嫌を損ねないか」「どう根回しするか」という、不毛な人間関係の調整に使い果たしてしまうのです。

写真＝iStock.com／Tony Studio ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Tony Studio

■営業成績がいいだけに上司も注意できない…

いくら立派な経営理念を掲げていても、こうした有害な振る舞いを「売上を上げているから」と見過ごせば、社員には「結局、理念より数字が大事なんだ」という裏のメッセージとして伝わってしまいます。一人の数字に惑わされず、お互いを尊重し合える関係を築きながら全員の力を引き出せる人こそ、真のリーダーです。目に見えない職場の「空気」という資産を全員で守っていくことが、組織変革の確かな第一歩となります。実際、支援先で組織変革プロジェクトを推進している際、不遜な態度で参加しているAさんがいました。何を注意しても「自分は出来てるんで……」と目も合わせずに回答。私も対応に苦慮しました。後から聞けば、上司もAさんの対応に手を焼いていて「営業成績だけは良いので、どうすればいいか分からない」とのこと。まさに、ブリリアントジャークの典型でした。

■真面目で優秀な社員から先に辞めていってしまう

経済学には「悪貨は良貨を駆逐する」という法則がありますが、これは現代の組織風土にもそのまま当てはまります。職場に有害なエースが存在するとき、最初に限界を迎えて去っていくのは、実は会社を支えている「誠実で優秀な社員」なのです。彼らは責任感が強く、チームのために尽くそうとします。だからこそ、有害なエースが撒き散らす不機嫌やマウントに誰よりも傷つき、疲弊してしまいます。

最近ではフキハラ（不機嫌ハラスメント）といって舌打ち、ため息、あからさまな無視、威圧的な態度などで周囲に不快感や精神的プレッシャーを与える行為を忌み嫌う風潮も出てきました。そうした理不尽を会社が「成果を出しているから」と放置しているのを見ると、真面目な社員ほど「この会社に自分の未来はない」と見切りをつけ、静かに、そして真っ先に離職を決意します。結果として職場には、有害な人と、それに怯えて思考を止めた人だけが残るという、最悪の悲劇が起こるのです。

この問題の根深さは、後からの「育成やマネジメント」では取り返しがつかない点にあります。どんなに優れた理念教育やリーダー育成研修を行っても、一度染みついた有害な行動パターンを変えることは極めて困難です。つまり、組織を守る最大の防壁は「採用」にあります。「能力が高いから」と妥協せず、理念に共感し、周囲と良好な関係を築ける人を選ぶこと。入り口での見極めを誤らないことこそが、誠実な社員が安心して活躍できる、健全な組織風土づくりの大前提なのです。

写真＝iStock.com／scyther5 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／scyther5

■“イヤな奴”の本性を見抜く「キラー質問」

採用の場において、履歴書の見事な実績や、洗練された面接の受け答えだけで相手の本性を見抜くのは至難の業です。特に自己中心的な人物ほど、自分を優秀に見せる「正解」を用意しています。そこで重要になるのが、能力ではなく、その人の「人間性」や「価値観」をあぶり出す独自のキラー質問です。

例えば、「最近、仕事で感動したことは何ですか？」「チームで仕事をして、嬉しかったことは何ですか？」といった問いを投げかけてみます。さらに一歩踏み込んで、「その時、周囲のメンバーはどんな反応をしていましたか？」「その成果の裏で、誰に一番感謝を伝えたいですか？」と尋ねるのも効果的です。

これらの質問には、マニュアル通りの正解がありません。主語が「自分」ばかりで周囲への感謝がない人や、他者への共感力が著しく低い人は、こうした問いを向けられた際、途端に言葉に詰まったり、中身のない表面的な綺麗事でお茶を濁したりしがちです。

大切なのは、何を大切にし、どんな関係性に喜びを感じるのかという、その人の「心の根っこ」を探ること。仕事のスキルは入社後でも磨けますが、他者を尊重する姿勢を後から植え付けるのは困難だからです。

■「チームの喜び」を聞いたときに見せた応募者の本性

実際に質問が機能した例を紹介します。私が以前担当したある面接でも、まさにこの問いが自己中心的な本質をあぶり出すのに役立ったことがあります。その応募者は、チームで仕事をして嬉しかったことを聞かれても、「自分がこれだけ数字を上げた」「自分の企画が評価された」と自身の功績の自慢に終始し、周囲のサポートやメンバーの活躍については一切関心を示さなかったのです。他者への共感や感謝が著しく欠けていると判断し、採用は見送られました。

真に驚くべきはその後です。落とされた本人が会社の人事に対し、「あのような意図不明な質問で合否を決めるなど何事だ」と猛抗議のクレームを入れてきたのです。彼は対話としての質問を、自分の有能さをアピールするための「テスト」としか捉えられず、思い通りの結果にならないと周囲を攻撃する人物だったのです。このクレームによって、不採用の決断が正しかったことが証明されました。

しかし現実には、多くのミドル管理職が目先の業績目標に追われるあまり、「多少性格に難があっても、数字を稼いでくれるなら……」とこうした人物を甘やかし、組織に招き入れてしまいがちです。その一瞬の妥協が、既存の誠実な社員を絶望させる引き金になります。

だからこそ、採用が大切になります。あえて実績の数字から離れた問いを投げてみる。そこで見せる反応こそが、組織を壊すリスクを未然に防ぎ、理念を共にする仲間を迎えるための確実なリトマス試験紙となります。

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■最強のチームは「能力」ではなく「魅力」で作られる

組織のパフォーマンスを最大化しようとする際、多くのリーダーが「高い専門性やスキルを持つ人材を集めれば最強のチームができる」と誤解しがちです。しかし、どれほど能力が高くても、社長や上司の「お気に入り」という主観的な理由や、数字の強さだけでメンバーを抜擢すると、現場に不和が生じてチームは機能不全に陥ります。なぜなら、最高の成果を生み出すチームの基盤は、能力の高さではなく、お互いが引き込まれ、信頼し合える「人間的な魅力」や「関係性」にあるからです。

チームに新しいメンバーを迎える前に、リーダーが何より重視すべきは、既存のメンバーが「この人と一緒に働きたい」と思える魅力があるかどうかです。他者を尊重し、傾聴し、共に高め合える。そんな魅力を持つ人が集まることで、初めて職場に「心理的安全性」が宿ります。誰もが失敗を恐れずに挑戦でき、率直な意見をぶつけ合える安心感があってこそ、個人の能力は掛け算となって発揮されるのです。

スキルは入社後の教育や経験でいくらでも伸ばせます。しかし、周囲を惹きつけ、安心感を与える魅力は、一朝一夕に育てることはできません。チームビルディングの主役は、個人の派手な実績ではなく、目に見えない信頼のネットワークです。「魅力」を最優先にチームを作る。これこそが、AI全盛時代にも揺るがない、最強の組織風土を醸成するための鉄則です。

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加藤 芳久（かとう・よしひさ）

組織変革コンサルタント

リーダー育成と組織変革を得意とする。「理念型育成®」を日本で初めて開発・体系化した人財育成の専門家。情報経営イノベーション専門職大学客員教授。大学卒業後、大手旅行会社、コンサルティング会社を経て、2016年に加藤経営を設立。2022年にファイブベイ（FiveVai）設立、取締役副社長兼CHO（チーフハピネスオフィサー）に就任。著書に『お客さまの9割をリピーターにする33のしくみ』（KADOKAWA）、『売上を追わずに結果を出すリーダーが見つけた20の法則』（かんき出版）がある。千葉県千葉市生まれ。

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（組織変革コンサルタント 加藤 芳久）