舘ひろし×南野陽子、夢のデュエットに反響 名曲「泣かないで」熱唱シーン解禁
俳優の舘ひろしが主演を務める映画『免許返納!?』（公開中）より、舘と南野陽子が、舘の代表曲「泣かないで」を歌い上げるシーンの本編映像がWEBで公開された。
【動画】スクリーンで実現させた夢の共演シーンをWEBで公開
6月23日に誕生日とデビュー40周年を迎える南野にとって、節目のタイミングでの映像解禁となった。2025年にデビュー50周年を迎えた舘と、デビュー40周年を迎えた南野。長年第一線で活躍してきた2人による夢の共演が実現した。
本作は、『あぶない刑事』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズなどで知られる舘が、芸術作品よりもアクション映画への情熱を捨てきれない70歳の現役スター・南条弘を演じるノンストップドライブコメディ。俳優仲間のバイク事故をきっかけに、“免許返納”世論の波に巻き込まれてしまうスターの姿をユーモアたっぷりに描き出す。
免許返納を迫られる中、ある思いを胸に旅に出る南条。今回解禁されたのは、南条（舘）が旅の途中で立ち寄ったスナックで、店主・安田しずえ（南野）とカラオケデュエットを披露するシーン。2人が寄り添うように歌うのは、1984年に発売された舘のヒット曲「泣かないで」だ。
見どころは、76歳を迎えた今も変わらぬダンディズムを漂わせる舘の甘い歌声と、南野の透明感あふれる歌声。時代を超えて愛される2人が紡ぐハーモニーは、本作屈指の名シーンとなっている。
公開後にはSNSで、「『泣かないで』を聴けただけで観た価値がある」「この組み合わせはエモすぎる」「泣かないでと言われても泣く」といった声が上がり、大きな反響を呼んでいる。
【動画】スクリーンで実現させた夢の共演シーンをWEBで公開
6月23日に誕生日とデビュー40周年を迎える南野にとって、節目のタイミングでの映像解禁となった。2025年にデビュー50周年を迎えた舘と、デビュー40周年を迎えた南野。長年第一線で活躍してきた2人による夢の共演が実現した。
免許返納を迫られる中、ある思いを胸に旅に出る南条。今回解禁されたのは、南条（舘）が旅の途中で立ち寄ったスナックで、店主・安田しずえ（南野）とカラオケデュエットを披露するシーン。2人が寄り添うように歌うのは、1984年に発売された舘のヒット曲「泣かないで」だ。
見どころは、76歳を迎えた今も変わらぬダンディズムを漂わせる舘の甘い歌声と、南野の透明感あふれる歌声。時代を超えて愛される2人が紡ぐハーモニーは、本作屈指の名シーンとなっている。
公開後にはSNSで、「『泣かないで』を聴けただけで観た価値がある」「この組み合わせはエモすぎる」「泣かないでと言われても泣く」といった声が上がり、大きな反響を呼んでいる。