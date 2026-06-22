6月23日の関東の天気を高柳光希キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・きょう 朝から日差し強く夏の暑さに

・変わりやすい梅雨の予報 原因は…

・あす外干しOK ただ…取り込み早めに

