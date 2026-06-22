【Ｗ杯】カーボベルデの40歳守護神・ヴォジーニャ　インスタのフォロワーが5万人→1500万人に　ウルグアイ相手に勝ち点1獲得に貢献

ワールドカップで起きているセンセーショナルなストーリー。主役はカーボベルデのゴールキーパー・40歳のヴォジーニャ選手です。

初戦のスペイン戦を無失点に抑えると、5万人だったインスタグラムのフォロワーが、300倍の1500万人を突破。

きょうの第2戦、ウルグアイ戦のスタンドにはお母さんの姿が。

なんとアメリカ政府などが渡航手続きを支援し、応援に駆けつける事ができたんです。

サッカーを通じて世界が変わっていくヴォジーニャ選手。

初出場、カーボベルデの歴史もまた変わりました。

この先制ゴールがワールドカップ初得点。

お母さんもスタンドで喜びます。

ヴォジーニャ選手は2失点してしまいますが、その後チームが追い付くと追加点を許しませんでした。

母が見つめる前で引き分けに持ち込み、再び勝ち点1獲得。

カーボベルデは優勝経験のあるウルグアイ、スペインと引き分け、第3戦で決勝トーナメント進出を狙います。

そのヴォジーニャ選手に初戦完封された無敵艦隊スペインは、重たい空気を18歳のラミン・ヤマル選手が振り払いました。

前半10分。

左サイドからのボールに滑り込みながら右足を合わせ大会初ゴール。

史上8番目の若さとなりました。

その後3点を追加したスペインがグループH首位で、カーボベルデが3位につけています。