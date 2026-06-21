「共演後、だいぶ後に交際を…」3歳上俳優と結婚の少女時代・ティファニー、のろけ話全開

ガールズグループ少女時代のティファニーが、夫の俳優ピョン・ヨハンについて「心強い」と述べた。

去る6月20日、韓国で放送されたMBC『全知的おせっかい視点』の終盤には、次週予告が流れた。

【画像】ティファニー、共演中に夫と濃厚キス

次週の出演者は、ティファニーだ。耳鼻咽喉科を訪れ、分析力があって五感が発達しているという彼女は、医師も喜ぶほど症状を正確に把握して、感嘆を誘った。彼女は誰も気づかない空気清浄機の音まで聞き分けるという。

（写真＝MBC）ティファニー

最近、3歳年上のピョン・ヨハンと夫婦になったティファニーは、「（共演した）作品が終わって、かなり後に（交際を始めた）。まずリーダーシップが…すごく良くて」と夫とのラブストーリーに言及した。

コメディアンのヤン・セヒョンは、結婚して最も良い点は何かと尋ねると、ティファニーは「世の中に立ち向かう力が生まれるため、心強いし幸せだ」と述べた。

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。2026年2月、俳優ピョン・ヨハンと結婚。