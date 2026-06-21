ママがソファで映画を見ながら寝落ちていると、目の前に柴犬さんがやってきて……。「起きて」とアピールする方法があまりにも優しいとSNSで話題になり、「ママ起きて～って感じですね」「かわいすぎます！」などの声が寄せられ、記事執筆時点で再生数が11万回を突破しています。

【動画：妻が『映画を見ながら寝落ちした』結果→近くにいた犬が、おててを使って…尊すぎる『気遣い』】

ソファで寝落ちたママを…

TikTokアカウント「@kumikumi0605」さまは、柴犬のレオくんを紹介しているアカウントです。

この日はソファで映画を観ながら寝落ちてしまったママの元にやってきたレオくん。

撮影しているパパさんを振り返り、「起こした方がいいかな？」と言いたげな表情を見せてきたのだそう。

そして、再びママさんへと向き直すと、「起きてよ～」と言うようにママさんへ顔を近づけるレオくん。

気遣わしげな行動が可愛すぎる！

さらに、なかなか起きないママさんをみて、「寝かせてあげた方がいいのかな？」と少しだけ躊躇し始める様子を見せるレオくん。起きてほしいけれど、起こしていいのかわからない……そんな気遣いからか、そろそろっと優しく前足をママさんにポンポン。

その後も、「起きないよ～」と言いたげな表情を見せながらも、何度も一生懸命起こそうと前足でちょんちょんとママさんを突いていたというレオくん。

すると、目を覚ましたママ。目の前にじっと見つめるレオくんがいて、思わず笑ってしまったそうですよ！

現在は闘病中のレオくん

そんなレオくんの可愛い起こし方は、TikTokでも大反響！コメント欄には「手トントン可愛すぎる！」「目が覚めてこの光景は微笑ましいね」「レオくん控えめなチョンチョン可愛すぎる」といった声が寄せられました！

そんなレオくんは、現在がんの治療中なのだそう。頑張って闘病している姿がTikTokアカウント「@kumikumi0605」さまでも紹介されています。

ぜひ皆さんでレオくんが病に打ち勝てるよう、応援しましょう！

レオくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@kumikumi0605」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。