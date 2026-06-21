メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦する。試合を中継する日本テレビ系の事前番組には、元日本代表の本田圭佑が登場した。

オランダとのF組初戦（日本時間15日）はNHKで解説を務めた本田。チュニジア戦は、日本テレビの「日本戦スペシャルアンバサダー」として解説を担当する。

日本時間午後1時のキックオフに先立ち、事前番組の「FIFAワールドカップ2026 森保ジャパン運命のチュニジア戦 試合直前SP」に現地の放送席から出演。「チュニジアは監督が代わってモチベーションが高い。これが一番今、日本にとって怖い部分。もう1つはですね」とし、次のように続けた。

「思った以上に暑いです。オランダ戦は室内、ここはめちゃくちゃ暑いです。予想以上にポイントになる気がする」

オランダ戦では、「やばっ。イチキュウサン（身長193センチ）のウインガー！？」「相手は今日ガクポや。1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「押してるって、レフェリー！見て！ほら、押してるやんっ」などの“本田節”で話題となった。



（THE ANSWER編集部）