桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」MV公開決定 赤いスポーツカーで疾走するティザー映像解禁
桑田佳祐の新曲「人誑し / ひとたらし」のミュージックビデオが、23日午後9時より桑田の公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定。あわせてミュージックビデオのティザー映像も解禁となった。
【動画】赤いスポーツカーで疾走！桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」ティザー映像解禁
24日にソロとして約10年ぶりにリリースされる桑田のCDシングル「人誑し / ひとたらし」。テレビ朝日系テレビアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌である表題曲は4月3日に先行配信され、同アニメのエンディング主題歌として書き下ろされた「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」も、シングル発売に先駆けて6月8日より先行配信がスタートした。アニメ主題歌の完全書き下ろしは桑田佳祐のキャリア史上初で、さらには異例のW主題歌となり、作品の世界観を色濃く映し出した楽曲たちが大きな話題を呼んできた。シングルには、哀愁と祝祭感が交差する「南谷ミュージック・シティー」に加え、カンロとのタイアップ楽曲4曲を収録した全7曲が収められる。
ティザー映像は、20日に放送された『あかね噺』最終回のテレビCMで初解禁されたもの。ミュージックビデオ本編から、桑田が赤いスポーツカーで高速道路を駆け抜けるシーンが収められている。サングラスをかけた桑田が颯爽と走り抜けるその先に何が待ち受けているのか、期待が高まる。
【動画】赤いスポーツカーで疾走！桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」ティザー映像解禁
24日にソロとして約10年ぶりにリリースされる桑田のCDシングル「人誑し / ひとたらし」。テレビ朝日系テレビアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌である表題曲は4月3日に先行配信され、同アニメのエンディング主題歌として書き下ろされた「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」も、シングル発売に先駆けて6月8日より先行配信がスタートした。アニメ主題歌の完全書き下ろしは桑田佳祐のキャリア史上初で、さらには異例のW主題歌となり、作品の世界観を色濃く映し出した楽曲たちが大きな話題を呼んできた。シングルには、哀愁と祝祭感が交差する「南谷ミュージック・シティー」に加え、カンロとのタイアップ楽曲4曲を収録した全7曲が収められる。
ティザー映像は、20日に放送された『あかね噺』最終回のテレビCMで初解禁されたもの。ミュージックビデオ本編から、桑田が赤いスポーツカーで高速道路を駆け抜けるシーンが収められている。サングラスをかけた桑田が颯爽と走り抜けるその先に何が待ち受けているのか、期待が高まる。