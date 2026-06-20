6月20日、東京競馬場で行われた9R・町田特別（3歳上2勝クラス・ハンデ・芝2400m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、チャリングクロス（牡3・美浦・奥村武）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にレーヴドロペラ（牝4・美浦・加藤士津八）、3着にオウケンボルト（牡7・美浦・松永康利）が入った。勝ちタイムは2:26.9（稍重）。

1番人気でC.ルメール騎乗、ピックデムッシュ（牡4・美浦・鹿戸雄一）は、5着敗退。

安定感抜群のレース運び

戸崎圭太騎乗の2番人気、チャリングクロスが3勝目をマークした。同馬は日本ダービー馬クロワデュノールの全弟。1勝クラスからの連勝で、その素質の高さを改めて示した。レースでは好位3番手からスムーズなレース運び。終始リズム良く流れに乗り、直線まで絶好のポジションをキープした。坂を駆け上がったところで力強く先頭へ立つと、そのまま後続を寄せ付けずに完封。危なげない内容で押し切り、安定した強さを見せつけた。

チャリングクロス 6戦3勝

（牡3・美浦・奥村武）

父：キタサンブラック

母：ライジングクロス

母父：Cape Cross

馬主：サンデーレーシング

生産者：坂東牧場