【北中米W杯グループリーグ第2節】(サンフランシスコ)

トルコ 0-1(前半0-1)パラグアイ

<得点者>

[パ]マティアス ガラルサ(2分)

<退場>

[パ]ミゲル・アルミロン(45分+3)

<警告>

[ト]エレン エルマル(71分)、V. Montella(63分)

[パ]マティアス ガラルサ(4分)

観衆:68,827人

65秒弾で先制のパラグアイ“推定有罪”で退場者出すもトルコの猛攻耐えて今大会初勝利

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