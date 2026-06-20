トルコvsパラグアイ 試合記録
【北中米W杯グループリーグ第2節】(サンフランシスコ)
トルコ 0-1(前半0-1)パラグアイ
<得点者>
[パ]マティアス ガラルサ(2分)
<退場>
[パ]ミゲル・アルミロン(45分+3)
<警告>
[ト]エレン エルマル(71分)、V. Montella(63分)
[パ]マティアス ガラルサ(4分)
観衆:68,827人
├65秒弾で先制のパラグアイ“推定有罪”で退場者出すもトルコの猛攻耐えて今大会初勝利
├パラグアイ10番が新ルールで一発レッド!! “推定有罪”W杯初事案、制定きっかけはベンフィカ対R・マドリー
├パラグアイMFアルミロン、GL2試合の警告と退場どちらも新ルール事案…初戦でダイブ、2戦目は対立時に口元覆う
└トルコ猛攻及ばず連敗…初戦30本、2戦目31本シュート放つも決定力不足180分無得点
トルコ 0-1(前半0-1)パラグアイ
<得点者>
[パ]マティアス ガラルサ(2分)
<退場>
[パ]ミゲル・アルミロン(45分+3)
<警告>
[ト]エレン エルマル(71分)、V. Montella(63分)
[パ]マティアス ガラルサ(4分)
観衆:68,827人
├65秒弾で先制のパラグアイ“推定有罪”で退場者出すもトルコの猛攻耐えて今大会初勝利
├パラグアイ10番が新ルールで一発レッド!! “推定有罪”W杯初事案、制定きっかけはベンフィカ対R・マドリー
├パラグアイMFアルミロン、GL2試合の警告と退場どちらも新ルール事案…初戦でダイブ、2戦目は対立時に口元覆う
└トルコ猛攻及ばず連敗…初戦30本、2戦目31本シュート放つも決定力不足180分無得点