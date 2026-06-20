「とんでもねー格好」「スタイル良すぎ」W杯開催地でも写真集撮影…日向坂46センターがリフティング披露
日向坂46の藤嶌果歩さんが2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会にちなんでリフティングを披露し、ファンの反響を呼んでいる。
最新シングルでセンターを務める藤嶌さんは、8月4日に1st写真集を発売。W杯の開催地の1つであるアメリカ・マイアミでも撮影を行った。
写真集の公式X(@kahorin1st)は19日、「撮影地のマイアミでも北中米W杯が開催中! かほりんにはリフティングに挑戦してもらいました」と記し、ティックトック更新を告知。黄色のニットとデニムのショートパンツを着た藤嶌さんがリフティングに挑戦する動画となっている。
このポストに対し、「可愛すぎて(リフティングの)失敗が成功すぎる!」「なんでそんなに可愛いの??」「スタイル良すぎやろ…」「この衣装ずるいんよ」「とんでもねー格好」「このイエローニットでリフティングは反則すぎるだろ」「マイアミの奇跡」と称賛の声などが届いた。
最新シングルでセンターを務める藤嶌さんは、8月4日に1st写真集を発売。W杯の開催地の1つであるアメリカ・マイアミでも撮影を行った。
写真集の公式X(@kahorin1st)は19日、「撮影地のマイアミでも北中米W杯が開催中! かほりんにはリフティングに挑戦してもらいました」と記し、ティックトック更新を告知。黄色のニットとデニムのショートパンツを着た藤嶌さんがリフティングに挑戦する動画となっている。
公式TikTok更新— 日向坂46 藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』【公式】8月4日発売 (@kahorin1st) June 19, 2026
撮影地のマイアミでも北中米W杯が開催中!
かほりんにはリフティングに挑戦してもらいました⚽️
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@kahorin_1st ⚽️リフティングチャレンジ⚽️撮影地のマイアミでも北中米W杯が開催中! ということで、かほりんに挑戦してもらいました #藤嶌果歩1st写真集 #果実の歩幅 #日向坂46 ♬ オリジナル楽曲 - 藤嶌果歩1st写真集『果実の歩幅』【集英社公式】8/4発売