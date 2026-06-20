クーニャ2発にビニシウスが2戦連発弾!! ブラジルが首位に浮上して最終節へ!! ハイチは今大会最初の敗退確定チームに
[6.19 W杯C組第2節 ブラジル 3-0 ハイチ]
ブラジル代表は19日、北中米ワールドカップC組第2節でハイチ代表に3-0の快勝を収めてグループ首位に浮上した。2位のモロッコ代表と勝ち点4で並ぶなか、GL最終節で勝ち点3のスコットランド代表と対戦する。ハイチは今節の結果を受けて敗退が決まった。
ロナウド氏やロナウジーニョ氏らブラジルのレジェンドも来場した一戦。ブラジルは前半12分、DFダニーロが相手のミスパスをダイレクトで縦に差し込み、それをFWラフィーニャが落として前線にスプリント。MFブルーノ・ギマランイスが相手DFの頭上を越すボールを供給してラフィーニャが抜け出すと、ラフィーニャがペナルティエリア右からゴールネットを揺らした。だが、これはオフサイドだった。
それでもブラジルは前半23分、FWマテウス・クーニャがDFリカルド・アデの中途半端なパスをセンターサークル内で奪いきって始めたカウンターから先制した。クーニャからギマランイスを経由してFWビニシウス・ジュニオールに渡り、ビニシウスがペナルティエリア左でシュートコースを作って右足シュート。GKジョニー・プラシドが弾いたボールにクーニャがつめにいくと、DFハネス・デルクロワのクリアが当たる形でゴールに押し込んだ。
さらにブラジルは前半36分、MFルーカス・パケタがMFジョズエ・カシミールからボールを奪って再び速攻を仕掛けると、ビニシウスのパスで最終ラインの背後を取ったクーニャがペナルティエリア左から左足一閃。外に流れながらの難しい体勢で放ったシュートがゴール左上に突き刺さって2-0とした。
ただブラジルは前半39分、ラフィーニャがしゃがみ込んで交代するアクシデントが発生。19歳のFWラヤンが国際Aマッチ3試合目の出場でW杯デビューを果たした。そうして迎えた同45+3分、パケタの浮き球で抜け出したビニシウスがGKとの1対1を制して2試合連続ゴールを記録し、前半のうちに3点のリードを手にした。
劣勢のハイチは後半18分、左CKのチャンスでアデがニアサイドで合わせるも、GKアリソン・ベッカーの好セーブで点差を縮めることはできなかった。対するブラジルは同33分に途中出場の19歳FWエンドリッキがゴールネットを揺らすも、オフサイドで認められなかった。
ブラジルはオフサイドもあって後半のシュートがほとんどないなか、後半45+1分にMFガブリエル・マルティネッリの折り返しをMFエデルソンがファーで合わせる決定機を迎えるも枠の右。4点目こそ生まれなかったが、3-0の完封勝利で今大会初白星を飾った。ハイチは今大会最初の敗退確定チームとなった。
ブラジル代表は19日、北中米ワールドカップC組第2節でハイチ代表に3-0の快勝を収めてグループ首位に浮上した。2位のモロッコ代表と勝ち点4で並ぶなか、GL最終節で勝ち点3のスコットランド代表と対戦する。ハイチは今節の結果を受けて敗退が決まった。
ロナウド氏やロナウジーニョ氏らブラジルのレジェンドも来場した一戦。ブラジルは前半12分、DFダニーロが相手のミスパスをダイレクトで縦に差し込み、それをFWラフィーニャが落として前線にスプリント。MFブルーノ・ギマランイスが相手DFの頭上を越すボールを供給してラフィーニャが抜け出すと、ラフィーニャがペナルティエリア右からゴールネットを揺らした。だが、これはオフサイドだった。
さらにブラジルは前半36分、MFルーカス・パケタがMFジョズエ・カシミールからボールを奪って再び速攻を仕掛けると、ビニシウスのパスで最終ラインの背後を取ったクーニャがペナルティエリア左から左足一閃。外に流れながらの難しい体勢で放ったシュートがゴール左上に突き刺さって2-0とした。
ただブラジルは前半39分、ラフィーニャがしゃがみ込んで交代するアクシデントが発生。19歳のFWラヤンが国際Aマッチ3試合目の出場でW杯デビューを果たした。そうして迎えた同45+3分、パケタの浮き球で抜け出したビニシウスがGKとの1対1を制して2試合連続ゴールを記録し、前半のうちに3点のリードを手にした。
劣勢のハイチは後半18分、左CKのチャンスでアデがニアサイドで合わせるも、GKアリソン・ベッカーの好セーブで点差を縮めることはできなかった。対するブラジルは同33分に途中出場の19歳FWエンドリッキがゴールネットを揺らすも、オフサイドで認められなかった。
ブラジルはオフサイドもあって後半のシュートがほとんどないなか、後半45+1分にMFガブリエル・マルティネッリの折り返しをMFエデルソンがファーで合わせる決定機を迎えるも枠の右。4点目こそ生まれなかったが、3-0の完封勝利で今大会初白星を飾った。ハイチは今大会最初の敗退確定チームとなった。