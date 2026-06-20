◆女子プロゴルフツアー ニチレイレディス第２日（２０日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）

最終組がハーフターンした。

首位からスタートしたツアー１勝の荒木優奈（Ｓｋｙ）は前半の９ホールを３バーディー、１ボギーの３４で回り、通算１０アンダーで首位をキープしている。

１２番まで終了した政田夢乃（なないろ生命）は１番からの４連続を含む５バーディー、ボギーなしの猛チャージで、２２位から３打差２位に急浮上した。ツアー有数の人気女子プロの２５歳が、プロ３年目で念願の初優勝に向けて好プレーを続けている。

３打差の３位から出た１９歳のルーキー藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）は最終組で２バーディー、ボギーなしと堅実なプレーで３打差２位と健闘している。 第１日に２打差２位と好発進して２０１２年７月のサマンサタバサレディース以来、ツアー史上最長ブランクとなる１４年ぶりの復活優勝を目指す木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）は前半の９ホールで１バーディー、１ボギーとスコアを伸ばせず、４打差４位に後退した。

河本結（リコー）、佐藤心結（みゆ、ニトリ）らも４打差４位。