「蹴り飛ばすぞ」「髪型がダサい」試合中のまさかの“やり取り”。韓国MFとの会話をメキシコ指揮官が明かす「彼を家族のように愛している」【W杯】
現地６月18日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ（A組）第２節で、韓国代表とメキシコ代表が激突。試合は50分の先制点を守り切ったメキシコが、１−０で勝利を収めた。
そんな一戦で注目を集めたのが、韓国代表MFのイ・ガンインとメキシコ代表を率いる ハビエル・アギーレ監督のやり取りだ。
試合中、イ・ガンインがメキシコのベンチ前へ歩み寄り、アギーレ監督と笑顔で会話を交わす場面が中継に映し出された。両者には浅からぬ縁がある。イ・ガンインはかつてスペインのマジョルカでプレーし、当時の指揮官がアギーレ監督だった。
メキシコメディア『ラ・ラソン』によれば、試合後にアギーレ監督はその会話の内容について冗談交じりに明かした。
「彼を家族のように愛している選手のひとりだと思っているんだ。近づいたら蹴り飛ばすぞ、近づくなと言ったし、髪型がすごくダサいとも伝えたよ。髪型は最悪で、ひどいハイライトを入れて、恐ろしいほどひどいメッシュにしていた。そう言ったんだ」
“エル・バスコ（バスク人）”の愛称で知られる指揮官は笑いながらコメント。試合中とは思えない軽妙なやり取りからは、かつて師弟関係にあった２人の良好な関係性がうかがえた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国GKのまさかのミスで失点。味方と交錯でファンブル
そんな一戦で注目を集めたのが、韓国代表MFのイ・ガンインとメキシコ代表を率いる ハビエル・アギーレ監督のやり取りだ。
試合中、イ・ガンインがメキシコのベンチ前へ歩み寄り、アギーレ監督と笑顔で会話を交わす場面が中継に映し出された。両者には浅からぬ縁がある。イ・ガンインはかつてスペインのマジョルカでプレーし、当時の指揮官がアギーレ監督だった。
メキシコメディア『ラ・ラソン』によれば、試合後にアギーレ監督はその会話の内容について冗談交じりに明かした。
“エル・バスコ（バスク人）”の愛称で知られる指揮官は笑いながらコメント。試合中とは思えない軽妙なやり取りからは、かつて師弟関係にあった２人の良好な関係性がうかがえた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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