『トイ・ストーリー5』全11バージョン上映決定 全国8劇場で“トイ・ストーリー・シアター”開催へ
ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）が、IMAXやULTRA 4DXなどを含む全11バージョンで上映されることが決定した。あわせて、全国8劇場限定で映画館全体が『トイ・ストーリー』の世界観に包まれる「トイ・ストーリー・シアター」の実施と、2種類の入場者プレゼントの配布も発表された。
【画像】これは欲しい！入場者プレゼントのサンプル画像
1996年の日本公開から30年。世界中で愛され続けてきた「トイ・ストーリー」シリーズの最新作となる本作では、ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃたちが新たな冒険を繰り広げる。
上映形式は、2D（字幕・吹替）、Dolby Atmos、Dolby Cinema（2D吹替）、4DX（3D吹替）、IMAX（2D吹替）、SCREENX（字幕・吹替）、ULTRA 4DX（字幕・吹替）の全11バージョン。
あわせて解禁された各フォーマット版ポスターには、ジェシーやバズらおもちゃたちがボニーを見守る姿（SCREENX版）や、ウッディらおもちゃたちの前に現れた最先端タブレットのリリーパッドの姿（ドルビーシネマ版、4DX版、IMAX版）が描かれている。
■「トイ・ストーリー・シアター」開催決定
全国8劇場で、期間限定イベント「トイ・ストーリー・シアター」の開催が決定。ウッディやバズ、ジェシー、リリーパッドらのキャラクター装飾が施されたシアターで上映が行われ、本編上映前には日本語吹替キャストによる特別グリーティング映像も上映される。
実施劇場はTOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ渋谷、TOHOシネマズ大井町、TOHOシネマズなんば、TOHOシネマズ名古屋栄、TOHOシネマズららぽーと福岡、TOHOシネマズすすきの、シネマイクスピアリの8館。期間は7月3日から20日まで（※シネマイクスピアリのみ7月21日以降も継続予定）。すべて2D吹替での上映となる。
なお、「トイ・ストーリー・シアター」限定の入場者プレゼントとして、劇場に設置されるフォトスタンディを卓上サイズにした“卓上スタンディ”が配布される。
チケットは6月27日午前0時より販売開始（対象期間：7月3日〜9日）。詳細は各劇場の公式ホームページを確認できる。
■全劇場・全上映形式対象の入場者プレゼント
全劇場・全上映形式を対象とした先着入場者プレゼントとして、キャラクタークリアシートをプレゼントする。クリアシートは、ウッディ＆バズ、ジェシー＆ブルズアイ、リリーパッド、テック・トリオ（スマーティー・パンツ、アトラス、スナッピー）の4種類で1セットとなっており、それぞれ切り取れる仕様。
入場者プレゼントはいずれも数量限定。なくなり次第終了。
【画像】これは欲しい！入場者プレゼントのサンプル画像
1996年の日本公開から30年。世界中で愛され続けてきた「トイ・ストーリー」シリーズの最新作となる本作では、ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃたちが新たな冒険を繰り広げる。
あわせて解禁された各フォーマット版ポスターには、ジェシーやバズらおもちゃたちがボニーを見守る姿（SCREENX版）や、ウッディらおもちゃたちの前に現れた最先端タブレットのリリーパッドの姿（ドルビーシネマ版、4DX版、IMAX版）が描かれている。
■「トイ・ストーリー・シアター」開催決定
全国8劇場で、期間限定イベント「トイ・ストーリー・シアター」の開催が決定。ウッディやバズ、ジェシー、リリーパッドらのキャラクター装飾が施されたシアターで上映が行われ、本編上映前には日本語吹替キャストによる特別グリーティング映像も上映される。
実施劇場はTOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ渋谷、TOHOシネマズ大井町、TOHOシネマズなんば、TOHOシネマズ名古屋栄、TOHOシネマズららぽーと福岡、TOHOシネマズすすきの、シネマイクスピアリの8館。期間は7月3日から20日まで（※シネマイクスピアリのみ7月21日以降も継続予定）。すべて2D吹替での上映となる。
なお、「トイ・ストーリー・シアター」限定の入場者プレゼントとして、劇場に設置されるフォトスタンディを卓上サイズにした“卓上スタンディ”が配布される。
チケットは6月27日午前0時より販売開始（対象期間：7月3日〜9日）。詳細は各劇場の公式ホームページを確認できる。
■全劇場・全上映形式対象の入場者プレゼント
全劇場・全上映形式を対象とした先着入場者プレゼントとして、キャラクタークリアシートをプレゼントする。クリアシートは、ウッディ＆バズ、ジェシー＆ブルズアイ、リリーパッド、テック・トリオ（スマーティー・パンツ、アトラス、スナッピー）の4種類で1セットとなっており、それぞれ切り取れる仕様。
入場者プレゼントはいずれも数量限定。なくなり次第終了。