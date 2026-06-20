北中米Ｗ杯１次リーグＣ組第２戦（１９日＝日本時間２０日、米国・ボストン）、２０２２年前回カタール大会４位のモロッコが、７大会ぶり出場のスコットランドに１―０で勝利した。開始からわずか２分で、ＭＦイスマエル・サイバリ（ＰＳＶアイントホーフェン）が先制弾を決め、勝利に導いた。

試合前日には、ピッチ外で思わぬ騒動が巻き起こっていた。この日のゴールをアシストした主将ＤＦアシュラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）が、強姦容疑で裁判にかけられると英公共放送「ＢＢＣ」が報じたのだ。

同メディアによると２３年、当時２４歳の女性が、パリ市内のハキミの自宅で強姦被害を受けたと告発したという。パリの西郊外ナンテールにある検察庁は、同年３月に予備捜査を開始。今年２月には、公判の開始を命じていた。

この件に対し、ハキミは一貫して否認しており、スコットランド戦の前日にＸ（旧ツイッター）を更新。「今日、私とは無関係な物語が、私の家族や人生、何よりも真実を犠牲にして語られている。時には、自分が格好の標的になってしまったような気がすることもある。私は初日からこの裁判を待ち続けてきた。そして今、心待ちにしている。ついに、私は語ることができるのだ」などと身の潔白を主張していた。

報道もあり、この日はハキミがボールを保持すると、会場からはブーイングも起こった。同メディアの報道によると、裁判の日程は未定だという。モロッコは今大会で躍進が期待されているだけに、主将の今後の動向に注目が集まる。