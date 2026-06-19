サッカーW杯

サッカーの北中米ワールドカップは18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2節が行われた。メキシコが1-0で韓国に勝利。この試合で、韓国選手が取った行動にネット上で非難の声が上がっている。

後半28分、韓国ヤン・ヒョンジュンがメキシコのガジャルド・ヘススと激しくボールを奪い合い、両者転倒。ヘススはすぐ立ち上がったが、ヤン・ヒョンジュンは胸のあたりを押さえてのたうち回った。

倒れたままのヤン・ヒョンジュンにヘススが近づき、立ち上がらせようと手を伸ばした。善意からの行動で、ヤン・ヒョンジュンは差し出された手を掴もうとしたものの、ヘススの顔を見ると払いのけ、これを拒否するかのように自力で立ち上がった。

X上の日本ファンからはこのシーンに「自分でファウルしておいて」「差し伸べた手を拒否」「韓国とメキシコだいぶ荒れてんな」「ラフプレー多すぎて相変わらず」「握手拒否はさすがにダサい」「起き上がらせようとした相手の手を突き放す」などと批判的な声が上がった。

メキシコのアギーレ監督も、このシーンには「早く立て！」のリアクションをしていた。試合は韓国が守備のミスで0-1の敗戦。メキシコは2連勝でグループリーグ突破を決めている。



（THE ANSWER編集部）