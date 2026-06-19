長崎が森川正明と契約継続…今季はケガで全試合欠場も「カムバックに向けた準備を着実に進めています」

6月19日、長崎ヴェルカは、森川正明との2026－27シーズンにおける選手契約継続合意を発表した。

福井県出身で現在34歳の森川は、191センチ86キロのスモールフォワード。愛知学泉大学から豊田合成スコーピオンズ、シーホース三河、横浜ビー・コルセアーズと渡り歩き、2023－24シーズンに長崎へ加入した。

加入2年目の2024－25シーズンはB1リーグ戦48試合に出場し、1試合平均5.5得点、1.0リバウンド、0.3アシストを記録。43.7パーセント（69／158）と高い3ポイントシュート成功率を武器にチームを支えた。しかし、今シーズンは開幕前の練習中に左膝前十字靭帯損傷の大きなケガを負い、公式戦は全試合欠場。それでも悲願のBリーグ制覇を達成したクラブを、ベンチから支えた。

来シーズンも長崎でプレーすることが決まった森川は、クラブを通じて次のようにコメントした。

「2026－27シーズンも長崎ヴェルカでプレーさせていただけることを心より感謝しております。今シーズンは目標であったBリーグ制覇を達成し、クラブにとって歴史的なシーズンとなりました。しかし、僕たちはここで歩みを止めてはいけないと思っています。長崎にバスケットボール文化を根付かせ、このクラブがより多くの方々に愛される存在になるために、自分の持てる力をすべて捧げるつもりです。

今シーズンは自分にとって、優勝の喜び以上に、ケガによって1年間プレーできなかった悔しさが大きく残るシーズンでもありました。来シーズンに懸ける強い想いは日に日に増すばかりで、常にコートでプレーするイメージを持ちながら、カムバックに向けた準備を着実に進めています。ファン・ブースターの皆さま、来シーズンも長崎ヴェルカというクラブを信じ、これまで以上の熱い応援で後押ししてください！よろしくお願いします！」

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