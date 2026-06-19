22歳“グラビア界のニュースター”、大胆な衣装で抜群プロポーション全開！ 写真集オフショットにネット騒然「可愛すぎ」
“グラビア界のニュースター”こと高野真央（※高＝はしごだか）が19日までにInstagramを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。
【写真】22歳“グラビア界のニュースター”、ネット衝撃の抜群プロポーション 水着ショットも（10枚）
先日3日、1st写真集（講談社）を7月29日に発売すると明かした高野。今回の投稿では「現在発売中のFRIDAY 写真集オフショットです！」とつづり、シースルーの大胆な衣装姿などを投稿。
続けて「夜中2時半に起きてメイクをして、砂漠へ向かいました でも朝焼けの砂漠は、裸足で歩いてもひんやり気持ちよくて最高に素敵だった そして怒られない程度に砂遊びしてたよ笑笑」と明かした。
抜群のスタイルが際立つ投稿にファンからは「魅力的」「可愛すぎる」「美しい」などのコメントや、多数の「いいね！」が集まっている。
栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、現在はショートドラマをはじめ演技分野でも活動の幅を広げている。
引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）
【写真】22歳“グラビア界のニュースター”、ネット衝撃の抜群プロポーション 水着ショットも（10枚）
先日3日、1st写真集（講談社）を7月29日に発売すると明かした高野。今回の投稿では「現在発売中のFRIDAY 写真集オフショットです！」とつづり、シースルーの大胆な衣装姿などを投稿。
続けて「夜中2時半に起きてメイクをして、砂漠へ向かいました でも朝焼けの砂漠は、裸足で歩いてもひんやり気持ちよくて最高に素敵だった そして怒られない程度に砂遊びしてたよ笑笑」と明かした。
栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、現在はショートドラマをはじめ演技分野でも活動の幅を広げている。
引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）