ビルボードジャパンは、６月１３日に授賞式が開催された「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ」で受賞した楽曲の国内外におけるストリーミング数（ルミネイト調べ）が上昇したと１８日に発表した。

アワード発表翌日（１４日）と前週（７日）の再生数を比較したところ、ビデオとオーディオの合算値をもとに分析した結果、楽曲部門で最優秀賞を受賞した２７曲のうち、国内再生は２６曲（９６・３％）が前週のストリーミング数を上回った。昨年の７７・８％を大きく上回る数字で、アワードへの注目度の高まりを示す結果となった。

海外再生は、２７曲中１２曲（４４・４％）が前週を上回るストリーミング数を記録した。実数では昨年比約７倍を記録。昨年は海外でもすでに知名度のある楽曲の受賞が多かった一方、今年はアワードをきっかけに新しい日本の音楽を発見した海外ユーザーが増えた可能性がある。

◆国内ストリーミング数の増加が大きかった受賞曲トップ５

１位 Ｆｕｊｉｉ Ｋａｚｅ「Ｐｒｅｍａ」（最優秀Ｒ＆Ｂ／コンテンポラリー楽曲賞）

２位 米津玄師「ＩＲＩＳ ＯＵＴ」（最優秀Ｊ−ＰＯＰ楽曲賞ほか）

３位 サカナクション「怪獣」（最優秀楽曲賞ほか）

４位 ＨＡＮＡ「Ｂｌｕｅ Ｊｅａｎｓ」（最優秀ダンス&ボーカル楽曲賞）

５位 羊文学「声」（最優秀オルタナティブ楽曲賞）

◆国外ストリーミング数の増加が大きかった受賞曲トップ5

１位 サカナクション「怪獣」（最優秀楽曲賞ほか）

２位 タイラ「ＣＨＡＮＥＬ」（最優秀海外Ｒ＆Ｂ／コンテンポラリー楽曲賞）

３位 米津玄師「ＩＲＩＳ ＯＵＴ」（最優秀Ｊ−ＰＯＰ楽曲賞ほか）

４位 Ｆｕｊｉｉ Ｋａｚｅ「Ｐｒｅｍａ」（最優秀Ｒ＆Ｂ／コンテンポラリー楽曲賞）

５位 羊文学「声」（最優秀オルタナティブ楽曲賞）