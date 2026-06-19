夏の音楽特番アーティストまとめ【随時更新】
夏の風物詩として定着している各局の音楽特番が、今年も続々と放送される。豪華アーティストによるスペシャルライブや、この番組でしか見られないコラボレーション、話題曲のパフォーマンスなど、毎年大きな注目を集める恒例企画だ。放送日時や司会、出演アーティストなど、各番組の最新情報を以下にまとめた。（随時更新）
【写真】『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト一覧
■『THE MUSIC DAY 2026』
日時：7月4日 午後1時30分〜午後10時54分
総合司会：櫻井翔
MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行：市来玲奈アナウンサー
▼出演アーティスト（※50音順）
IVE
INI
アイナ・ジ・エンド
あいみょん
＝LOVE
&TEAM
海援隊
かりゆし58
CUTIE STREET
King ＆ Prince
kurayamisaka
SUPER BEAVER
SixTONES
Snow Man
timelesz
Travis Japan
中島健人
なにわ男子
Number_i
NiziU
NEWS
HANA
BE:FIRST
日向坂46
マルシィ
M!LK
山崎育三郎
緑黄色社会
特別企画
坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一
■『音楽の日』
日時：7月18日 午後2時から8時間の生放送
総合司会：安住紳一郎アナウンサー、江藤愛アナウンサー
▼出演アーティスト（※50音順）
INI
＝LOVE
EBiDAN
&TEAM
CUTIE STREET
櫻坂46
TWS
HANA
FRUITS ZIPPER
Little Glee Monster
■『テレ東音楽祭 2026夏』
日時：6月28日 午後6時30分〜午後10時54分
MC：深澤辰哉（Snow Man）、松本若菜
進行：田中瞳アナ
▼出演アーティスト（※50音順）
IMP.
相川七瀬
ano
Aぇ! group
AKB48
OWV
工藤静香
国生さゆり
ZARD
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
DA PUMP
知念里奈
超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部
中西保志
乃木坂46
FRUITS ZIPPER
MAX
南野陽子
宮沢和史
モナキ
■『2026 FNS歌謡祭 夏』
日時：7月1日 午後6時30分〜午後9時54分
MC：相葉雅紀、井上清華アナウンサー
▼出演アーティスト（※50音順）
アイナ・ジ・エンド
ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
ダイアモンド☆ユカイ
宝塚歌劇団 花組
DISH//
TWS
TREASURE
Number_i
NiziU
NEWS
HANA
BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME:I
M!LK
モナキ
緑黄色社会
礼真琴
【写真】『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト一覧
■『THE MUSIC DAY 2026』
日時：7月4日 午後1時30分〜午後10時54分
MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行：市来玲奈アナウンサー
▼出演アーティスト（※50音順）
IVE
INI
アイナ・ジ・エンド
あいみょん
＝LOVE
&TEAM
海援隊
かりゆし58
CUTIE STREET
King ＆ Prince
kurayamisaka
SUPER BEAVER
SixTONES
Snow Man
timelesz
Travis Japan
中島健人
なにわ男子
Number_i
NiziU
NEWS
HANA
BE:FIRST
日向坂46
マルシィ
M!LK
山崎育三郎
緑黄色社会
特別企画
坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一
■『音楽の日』
日時：7月18日 午後2時から8時間の生放送
総合司会：安住紳一郎アナウンサー、江藤愛アナウンサー
▼出演アーティスト（※50音順）
INI
＝LOVE
EBiDAN
&TEAM
CUTIE STREET
櫻坂46
TWS
HANA
FRUITS ZIPPER
Little Glee Monster
■『テレ東音楽祭 2026夏』
日時：6月28日 午後6時30分〜午後10時54分
MC：深澤辰哉（Snow Man）、松本若菜
進行：田中瞳アナ
▼出演アーティスト（※50音順）
IMP.
相川七瀬
ano
Aぇ! group
AKB48
OWV
工藤静香
国生さゆり
ZARD
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
DA PUMP
知念里奈
超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部
中西保志
乃木坂46
FRUITS ZIPPER
MAX
南野陽子
宮沢和史
モナキ
■『2026 FNS歌謡祭 夏』
日時：7月1日 午後6時30分〜午後9時54分
MC：相葉雅紀、井上清華アナウンサー
▼出演アーティスト（※50音順）
アイナ・ジ・エンド
ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
ダイアモンド☆ユカイ
宝塚歌劇団 花組
DISH//
TWS
TREASURE
Number_i
NiziU
NEWS
HANA
BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME:I
M!LK
モナキ
緑黄色社会
礼真琴