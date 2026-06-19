クリープハイプ、新作EP『仮のまま定着したような愛情で』より「タヌキネイリ」のLyric Video公開｜夏フェスにも出演予定

4人組ロックバンド・クリープハイプが5月27日（水）に3年2ヶ月ぶりにリリースした新作EP『仮のまま定着したような愛情で』より、「タヌキネイリ」のLyric Videoが公開された。

6月11日のZepp Haneda (TOKYO)公演でファイナルを迎えたライブハウスツアー2026「あのころ一番熱いのは君の口の中だった」でもリリース前から披露され、話題となった本楽曲。

寝室で相手の背中を眺めながら物思いにふける男女の心情を、詰め込まれた歌詞と軽快なサウンドで表現した一曲となっている。

本映像は、クリープハイプのグッズのイラストなども手がけているイラストレーターのTRAMPOLINE（トランポリン）が描き下ろしたイラストで構成。

曲中のモチーフがアニメーション化して登場する可愛らしい仕上がりとなっており、歌詞を見ながら楽しむことができる。

「タヌキネイリ」リリックビデオ

なお、クリープハイプは今後、8月14日（金）には『RISING SUN ROCK FESTIVAL（ライジング・サン・ロックフェスティバル）2026 in EZO』、8月30日（日）には『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER（スペースシャワー・スウィート・ラブ・シャワー）2026』、9月13日（日）には『rockin’on presents ROCK IN JAPAN FESTIVAL（ロック・イン・ジャパン・フェスティバル）2026』など、さまざまな夏フェスに出演予定。ライブシーンでも存在感を発揮している。

【リリース情報】

『仮のまま定着したような愛情で』Streaming＆Downloadhttps://creephyp.lnk.to/kta

『仮のまま定着したような愛情で』CD購入サイトURLhttps://creephyp.lnk.to/Karino_mama_EP_CD

『仮のまま定着したような愛情で』特設ページhttps://www.creephyp.com/feature/EP2026

『仮のまま定着したような愛情で』ジャケット写真