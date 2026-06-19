「ドライフラワー」収録の優里アルバム『壱』、「合算」で100万PT突破 “男性ソロ”米津玄師、Vaundyに次いで史上3人目【オリコンランキング】

「ドライフラワー」収録の優里アルバム『壱』、「合算」で100万PT突破 “男性ソロ”米津玄師、Vaundyに次いで史上3人目【オリコンランキング】