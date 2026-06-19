「ドライフラワー」収録の優里アルバム『壱』、「合算」で100万PT突破 “男性ソロ”米津玄師、Vaundyに次いで史上3人目【オリコンランキング】
シンガー・ソングライター、優里の1stアルバム『壱』が、「オリコン週間合算アルバムランキング」において、ミリオンポイントを達成した。
【動画】優里「ドライフラワー」MV
同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したものとなる。『壱』累積ポイントの内訳は、CD：15.0万PT／ストリーミング：81.2万PT／デジタルアルバム：3.8万PT。
『壱』は最新6月22日付で週間0.2万PT（2,189PT）を獲得し、累積ポイントが100.0万PT（1,000,329PT）に到達。自身初の累積100万PT突破となり、男性ソロアーティストでは、米津玄師『STRAY SHEEP』、Vaundy『strobo』に次いで史上3人目の達成となった。
本作には、「オリコン週間ストリーミングランキング」で累積再生数10億回を突破している「ドライフラワー」や、フジテレビ系木曜劇場『SUPER RICH』主題歌「ベテルギウス」など全16曲を収録している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間:2026年6月8日〜6月14日）＞
【動画】優里「ドライフラワー」MV
同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したものとなる。『壱』累積ポイントの内訳は、CD：15.0万PT／ストリーミング：81.2万PT／デジタルアルバム：3.8万PT。
本作には、「オリコン週間ストリーミングランキング」で累積再生数10億回を突破している「ドライフラワー」や、フジテレビ系木曜劇場『SUPER RICH』主題歌「ベテルギウス」など全16曲を収録している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間:2026年6月8日〜6月14日）＞