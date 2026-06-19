『ミニオンズ＆モンスターズ』銀河万丈＆寺依沙織＆小野友樹＆芹澤優が吹替版に参加決定
『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの映画最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』より、新たな日本語吹替版キャストが発表。銀河万丈、寺依沙織、小野友樹、芹澤優の参加が明らかになった。
【動画】ミニオンズがモンスター召喚に大奮闘！『ミニオンズ＆モンスターズ』MX4D特別予告映像
全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円）の超“モンスター”級アニメーション映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ。日本国内では2022年に公開された洋画アニメ興行収入ランキングNo.1に輝いた『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりに、ミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる。
原始時代から最強最悪のボスを求めて旅を続けるミニオンズがたどり着いたのは、“映画の都”ハリウッド。ひょんなことから自分たちで“モンスター映画”を製作することになり、大張り切りで本物のモンスターを召喚する。しかし現れたのは、まさかの想定外の小さな緑色のモンスターだった。果たして彼らの求める“最強のモンスター”は見つかるのか――。
松平健、千葉雄大、鈴木愛理、山寺宏一、バッテリィズ、LiSAら豪華な面々が日本語吹替版に参加することが発表されている本作。このたび、新たに実力派声優陣の参加が決定した。
声優界の重鎮で、渋みのある重低音ボイスが魅力の銀河万丈（『機動戦士ガンダム』ギレン・ザビ役、『北斗の拳』サウザー役ほか）が、『ミニオンズ』（2015）の王冠係役以来、シリーズ最新作に再び登場。演じるのは、ハリウッドの映画スタジオをけん引するトッププロデューサーのフランク＆エルウッド兄弟。ヒット作を生み出すため、松平が演じる映画監督マックスにさまざまな注文を突き付けて翻弄する一方、ミニオンズの演技を見て「天才だ！」と商機を見出し、ミニオンズを主演に据えた映画製作を進める。
銀河は本作で演じた役柄について、「双子の役を演じるのは初めてかも知れません。正反対の性格の2人のやり取りは、楽しいお仕事でありました」と率直な感想を語った。さらに、「（双子の演技について）『ちゃんと会話しているかな』と別の意味のドキドキが始まっています。2人のキャラクターデザインがとても気に入っています。お楽しみ下さい」と公開を待つ観客へメッセージを送った。
寺依沙織（『進撃の巨人』トラウテ・カーフェン役、『サイバーパンク2077』ミスティ・オルシェフスキー役ほか）が吹替を務めるのは、ハリウッド映画の歴史を案内する快活な博物館ガイドのオリビア。ミニオンズがハリウッドの形成にどのように貢献したのかを、来館ツアーの子どもたちに語って聞かせる。
寺依は「ミニオンズ初参加が、まさかこのような素晴らしい役どころとは!! 決定のご連絡をいただいた時は、余りに嬉し過ぎて叫びたい気持ちをグッと堪えるのが大変でした」と興奮気味に語り、「ミニオンズを見れば元気が湧いてくるので『落ち込んだ時や疲れた時にはミニオンズ！』で間違いなしです」と作品の魅力をアピールした。
また、数々の人気アニメで主要キャラクターを演じてきた小野友樹（『黒子のバスケ』火神大我役、『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』東方仗助役ほか）は、古き良き時代のハリウッドで銀幕から飛び出した新スター・ミニオンズを、レトロなニュース番組で紹介するナレーターを演じる。
『ミニオンズ』シリーズ初参加となる小野は、「出演が決まった時は、最高にBello！ な気分でした！ 家族揃ってミニオンズが大好きで、家にはたくさんのミニオンズグッズがあります」と筋金入りのファンであることを明かし、「最強最悪のボスを探して旅をしているのに、自分たちが原因で次々と亡き者にしていく様は痛快で爽快！ 無邪気さの中にある凶悪性がステキです」とミニオンズのキャラクター性に太鼓判を押した。
そして、アイドルグループi☆Risのメンバーとしても活躍する芹澤優（『ウマ娘 プリティーダービー』ジェンティルドンナ役、『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』パメラ役ほか）は、博物館を訪れる子どもの1人で、ミニオンズがハリウッド映画に貢献してきた物語に興味津々なメガネ君を担当する。
ミニオン好きとしても知られる芹澤は、「ミニオンズにたくさん笑顔と元気と癒しをもらっていたので、今回出演できることになって、声優をやっていてよかった！ と心から思いました」と喜びを爆発させ、本作の見どころについて「今回も『ミニオンズ』らしさ満載でいっぱい笑えるのに、最後は泣いちゃいました。小さなミニオンズの大きな夢。ビッグボス!? 映画監督!? いったい何が起こるのか！ スクリーンでぜひお楽しみください！」と語った。
日本の声優界を代表する重鎮の銀河万丈からフレッシュな芹澤優まで、世代も個性も豊かなキャストが集結。ハリウッドを舞台に繰り広げられるハチャメチャな大騒動を、さらに盛り上げる。
映画『ミニオンズ＆モンスターズ』は、8月7日より全国公開。
※日本語版吹替版キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■銀河万丈（フランク＆エルウッド兄弟役）
双子の役を演じるのは初めてかも知れません。正反対の性格の2人のやり取りを演じ分けるのは、楽しいお仕事でありました。しかし、相手がどう出るのか判っているわけですから、”会話”と言う一番のドキドキが半分減っちゃったような、少し損したような、複雑な気持ちもありました。でも、相手の出方が判っている上での会話は、常に優位に立てる訳で、要するに、掌で転がしっこをしているようで、自分が2人いるような、奇妙な体験でもありました。双子さんって、こんな感覚なんでしょうかね。
兎にも角にもいよいよ公開です。「ちゃんと会話しているかな」と、別の意味のドキドキが始まっています。2人のキャラクターデザインがとても気に入っています。お楽しみ下さい。
■寺依沙織（オリビア役）
ミニオンズ初参加が、まさかこのような素晴らしい役どころとは!! 決定のご連絡をいただいた時は、余りに嬉し過ぎて叫びたい気持ちをグッと堪えるのが大変でした。このご縁に感謝です。私にとってミニオンズはとにかく可愛い存在で、自分の近くにも居てくれたら、ぜひ一緒に暮らしたいです。ミニオンズを見れば元気が湧いてくるので「落ち込んだ時や疲れた時にはミニオンズ！」で間違いなしです。最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』は、ミニオンズファンもまだ知らないという方も、大人も子どもも誰でも楽しめちゃう作品になっています。オリビアが皆さまをご案内いたしますので、8月7日はぜひ劇場へお越しくださいませ。お待ちしております！
■小野友樹（ナレーター役）
出演が決まった時は、最高にBello！ な気分でした！ 家族揃ってミニオンズが大好きで、家にはたくさんのミニオンズグッズがあります。中でも僕の部屋には、ボブの形をしたミニ冷蔵庫があり、日々愛用しています。そんなミニオンズが、彼らのテーマからして魅力的です。最強最悪のボスを探して旅をしているのに、自分たちが原因で次々と亡き者にしていく様は痛快で爽快！ 無邪気さの中にある凶悪性がステキです。そして、待ちに待った新作ミニオンズ！ 僕自身も待ち遠しかったです…！ 大人から子どもまで、家族みんなで楽しんで頂ける作品ですので、どうぞ公開を楽しみにお待ちください。劇場でお会いしましょうッ！
■芹澤優（メガネ君役）
昔からミニオンズが大好きで、ミニオンズにたくさん笑顔と元気と癒しをもらっていたので、今回出演できることになって「声優をやっていてよかった！」と心から思いました。ミニオンズの世界から自分の声がするなんて、超幸せです！ ミニオンズって人でも動物でもなく「ミニオンズ」なんですよね。だからどんなルールや常識も通用しない。彼らならではの奇想天外な行動と、そこから生まれる奇跡の「笑い」。これがたまらないんです!! そして最新作では、久々に大暴走するミニオンズが見られます!! 今回も「ミニオンズ」らしさ満載でいっぱい笑えるのに、最後は泣いちゃいました。小さなミニオンズの大きな夢。ビッグボス!? 映画監督!? いったい何が起こるのか！ スクリーンでぜひお楽しみください！
【動画】ミニオンズがモンスター召喚に大奮闘！『ミニオンズ＆モンスターズ』MX4D特別予告映像
全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円）の超“モンスター”級アニメーション映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ。日本国内では2022年に公開された洋画アニメ興行収入ランキングNo.1に輝いた『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりに、ミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる。
松平健、千葉雄大、鈴木愛理、山寺宏一、バッテリィズ、LiSAら豪華な面々が日本語吹替版に参加することが発表されている本作。このたび、新たに実力派声優陣の参加が決定した。
声優界の重鎮で、渋みのある重低音ボイスが魅力の銀河万丈（『機動戦士ガンダム』ギレン・ザビ役、『北斗の拳』サウザー役ほか）が、『ミニオンズ』（2015）の王冠係役以来、シリーズ最新作に再び登場。演じるのは、ハリウッドの映画スタジオをけん引するトッププロデューサーのフランク＆エルウッド兄弟。ヒット作を生み出すため、松平が演じる映画監督マックスにさまざまな注文を突き付けて翻弄する一方、ミニオンズの演技を見て「天才だ！」と商機を見出し、ミニオンズを主演に据えた映画製作を進める。
銀河は本作で演じた役柄について、「双子の役を演じるのは初めてかも知れません。正反対の性格の2人のやり取りは、楽しいお仕事でありました」と率直な感想を語った。さらに、「（双子の演技について）『ちゃんと会話しているかな』と別の意味のドキドキが始まっています。2人のキャラクターデザインがとても気に入っています。お楽しみ下さい」と公開を待つ観客へメッセージを送った。
寺依沙織（『進撃の巨人』トラウテ・カーフェン役、『サイバーパンク2077』ミスティ・オルシェフスキー役ほか）が吹替を務めるのは、ハリウッド映画の歴史を案内する快活な博物館ガイドのオリビア。ミニオンズがハリウッドの形成にどのように貢献したのかを、来館ツアーの子どもたちに語って聞かせる。
寺依は「ミニオンズ初参加が、まさかこのような素晴らしい役どころとは!! 決定のご連絡をいただいた時は、余りに嬉し過ぎて叫びたい気持ちをグッと堪えるのが大変でした」と興奮気味に語り、「ミニオンズを見れば元気が湧いてくるので『落ち込んだ時や疲れた時にはミニオンズ！』で間違いなしです」と作品の魅力をアピールした。
また、数々の人気アニメで主要キャラクターを演じてきた小野友樹（『黒子のバスケ』火神大我役、『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』東方仗助役ほか）は、古き良き時代のハリウッドで銀幕から飛び出した新スター・ミニオンズを、レトロなニュース番組で紹介するナレーターを演じる。
『ミニオンズ』シリーズ初参加となる小野は、「出演が決まった時は、最高にBello！ な気分でした！ 家族揃ってミニオンズが大好きで、家にはたくさんのミニオンズグッズがあります」と筋金入りのファンであることを明かし、「最強最悪のボスを探して旅をしているのに、自分たちが原因で次々と亡き者にしていく様は痛快で爽快！ 無邪気さの中にある凶悪性がステキです」とミニオンズのキャラクター性に太鼓判を押した。
そして、アイドルグループi☆Risのメンバーとしても活躍する芹澤優（『ウマ娘 プリティーダービー』ジェンティルドンナ役、『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』パメラ役ほか）は、博物館を訪れる子どもの1人で、ミニオンズがハリウッド映画に貢献してきた物語に興味津々なメガネ君を担当する。
ミニオン好きとしても知られる芹澤は、「ミニオンズにたくさん笑顔と元気と癒しをもらっていたので、今回出演できることになって、声優をやっていてよかった！ と心から思いました」と喜びを爆発させ、本作の見どころについて「今回も『ミニオンズ』らしさ満載でいっぱい笑えるのに、最後は泣いちゃいました。小さなミニオンズの大きな夢。ビッグボス!? 映画監督!? いったい何が起こるのか！ スクリーンでぜひお楽しみください！」と語った。
日本の声優界を代表する重鎮の銀河万丈からフレッシュな芹澤優まで、世代も個性も豊かなキャストが集結。ハリウッドを舞台に繰り広げられるハチャメチャな大騒動を、さらに盛り上げる。
映画『ミニオンズ＆モンスターズ』は、8月7日より全国公開。
※日本語版吹替版キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■銀河万丈（フランク＆エルウッド兄弟役）
双子の役を演じるのは初めてかも知れません。正反対の性格の2人のやり取りを演じ分けるのは、楽しいお仕事でありました。しかし、相手がどう出るのか判っているわけですから、”会話”と言う一番のドキドキが半分減っちゃったような、少し損したような、複雑な気持ちもありました。でも、相手の出方が判っている上での会話は、常に優位に立てる訳で、要するに、掌で転がしっこをしているようで、自分が2人いるような、奇妙な体験でもありました。双子さんって、こんな感覚なんでしょうかね。
兎にも角にもいよいよ公開です。「ちゃんと会話しているかな」と、別の意味のドキドキが始まっています。2人のキャラクターデザインがとても気に入っています。お楽しみ下さい。
■寺依沙織（オリビア役）
ミニオンズ初参加が、まさかこのような素晴らしい役どころとは!! 決定のご連絡をいただいた時は、余りに嬉し過ぎて叫びたい気持ちをグッと堪えるのが大変でした。このご縁に感謝です。私にとってミニオンズはとにかく可愛い存在で、自分の近くにも居てくれたら、ぜひ一緒に暮らしたいです。ミニオンズを見れば元気が湧いてくるので「落ち込んだ時や疲れた時にはミニオンズ！」で間違いなしです。最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』は、ミニオンズファンもまだ知らないという方も、大人も子どもも誰でも楽しめちゃう作品になっています。オリビアが皆さまをご案内いたしますので、8月7日はぜひ劇場へお越しくださいませ。お待ちしております！
■小野友樹（ナレーター役）
出演が決まった時は、最高にBello！ な気分でした！ 家族揃ってミニオンズが大好きで、家にはたくさんのミニオンズグッズがあります。中でも僕の部屋には、ボブの形をしたミニ冷蔵庫があり、日々愛用しています。そんなミニオンズが、彼らのテーマからして魅力的です。最強最悪のボスを探して旅をしているのに、自分たちが原因で次々と亡き者にしていく様は痛快で爽快！ 無邪気さの中にある凶悪性がステキです。そして、待ちに待った新作ミニオンズ！ 僕自身も待ち遠しかったです…！ 大人から子どもまで、家族みんなで楽しんで頂ける作品ですので、どうぞ公開を楽しみにお待ちください。劇場でお会いしましょうッ！
■芹澤優（メガネ君役）
昔からミニオンズが大好きで、ミニオンズにたくさん笑顔と元気と癒しをもらっていたので、今回出演できることになって「声優をやっていてよかった！」と心から思いました。ミニオンズの世界から自分の声がするなんて、超幸せです！ ミニオンズって人でも動物でもなく「ミニオンズ」なんですよね。だからどんなルールや常識も通用しない。彼らならではの奇想天外な行動と、そこから生まれる奇跡の「笑い」。これがたまらないんです!! そして最新作では、久々に大暴走するミニオンズが見られます!! 今回も「ミニオンズ」らしさ満載でいっぱい笑えるのに、最後は泣いちゃいました。小さなミニオンズの大きな夢。ビッグボス!? 映画監督!? いったい何が起こるのか！ スクリーンでぜひお楽しみください！