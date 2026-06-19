対独戦勝記念日のパレードに参加するロシア兵＝5月9日、モスクワ/Ekaterina Shtukina/Sputnik/Reuters

（CNN）もしもあなたに、平均的な年収の4倍を超える8万ドル（約1300万円）の一時金が舞い込んだら、そのお金をどうするだろう。あるいは、14万ドルの借金を帳消しにしてもらえるとしたら？

ロシアの男性たちは今、そんな問いを投げかけられている。軍がウクライナで戦う兵士らに、何百万ルーブル（1ルーブル＝約2.2円）ものインセンティブを提示しているのだ。道路沿いの看板や若者向けのSNS広告には、「ヒーロー」になれる、優先的にロシア市民権が取れるといううたい文句とともに、一般的な年収を超えるとんでもない金額が掲げられている。

ロシア経済の専門家ヤニス・クルーゲ氏によると、それでもロシア軍では、今年第1四半期の新規入隊者数が昨年の同期を20％下回り、今も伸び悩み続けていることがうかがえる。

ロシアはこれまでずっと、膨大な人口と巨大な軍需産業を後ろ盾にして時間のかかる過酷な戦闘を持続させ、消耗戦でウクライナに粘り勝ちするという戦略を取ってきた。そして開戦から5年の今、軍資金が苦しくなったプーチン氏の窮地を救っているのが、イラン情勢の影響を受けた原油価格の高騰だ。

問題はどこにあるのか。

「ルーブルが戦争に行くわけではない」と語るのは、英シンクタンク、国際戦略研究所（IISS）の上級研究員ナイジェル・グールドデービス氏だ。同氏によれば、国家が市民を戦争に行かせるのに強制でなく金を支払うのは、ロシアの歴史上初めてのことだ。

同氏は最近の報告書で「このインセンティブはもはやうまく機能していないこと、ロシアが失う兵員は採用する兵員を上回るようになったことがうかがえる」と述べた。

アナリストらは、ロシア政府が軍のてこ入れに苦し紛れの策を打つようになったと指摘する。プーチン氏がウクライナ侵攻を続けたいなら、今年は国民の反感を買う決断をさらに重ねざるを得ないだろうとの見方が強い。

新兵候補が去年、高い一時金をもらって入隊しようという気になれなかったなら、今年どうすればその気にさせることができるのか、結局はっきりした答えはない。特に、前線の兵士がひどい扱いを受け、命がけの地上任務に送り込まれないよう上官にわいろを渡す者もいると報じられるなかでは、なおさらだ。

ロシアはこれまでに何万人もの元受刑者を前線へ送り、北朝鮮兵を第3陣まで追加し、移民にも入隊を促すインセンティブを提供してきた。政府は最近また新たな採用作戦として、軍と契約した兵士が借金を返せず困っている場合に債務を免除する制度を打ち出した。

戦闘に投入される年齢層の男性が奪われた結果、労働力不足の危機に直面するロシア経済にも影響が及んでいる。

「ロシアの経済全体が史上最悪の労働力不足に苦しんでいる」と、同氏は指摘する。「前線へ行く人を探すのが大変なだけでなく、雇用する相手を探すのも大変な状況だ」

欧米の情報機関によると、これまでに50万人近くのロシア兵が死亡し、数十万人が徴兵逃れのために出国した。その結果、労働力が不足して賃金が上昇し、これがインフレの一因にもなっている。

「労働力は物的資本や資金よりも希少な資源で、そのうえ増やすのが難しい」と、グールドデービス氏は語る。「新工場を建てたり資金を集めたりするのは努力すれば可能だが、国家が出生率を定めることはできない」

ロシア政府は民生、軍事の両部門にかかる負担を軽減するため、今後インドや北朝鮮、アフリカ諸国からさらなる労働力を呼び込むことを強いられるかもしれない。

あるいはもっと大胆に、2度目の強制動員に踏み切り、同時に徴兵年齢男性らの出国を制限するような措置を取るかもしれない。プーチン氏は最初の「部分的動員」で大きな反発を買い、国外への移住者も急増したため、これまでは再動員をなんとか避けようとしてきた。

グールドデービス氏は、政府がまもなく「ロシアの経済、社会に対する要求を急激に拡大するか、あるいは戦争の目的を後退させるかという根本的な選択」に直面するだろうと述べた。

戦争で強まる経済的負担

米シンクタンク、戦略国際問題研究所（CSIS）のマリア・スネゴバヤ氏ら一部専門家は、ロシアが首都モスクワのような大都市の近郊に働きかけ、学生に入隊を促したり外国人を増やしたりすることで、新兵採用の問題を切り抜けることができるとの見方を示す。

ロシア軍の人件費、新兵補充活動費は毎年数百億ドルに上り、連邦予算の9.5％、国内総生産（GDP）の2％を占めるとも推定される。軍事活動を維持するための財政負担は増していると、スネゴバヤ氏は強調する。

ロシアでは今、経済成長が停滞し（景気後退に入ったとみるエコノミストもいる）、企業が次々と倒産したり、消費者信頼感指数が下がったりしている。

賃金はいくらか上昇したが、長引くインフレに所得が追いついていない。重要インフラがウクライナの攻撃を受け、一部の地域でガソリンが不足したり、空港での遅延が慢性化したりしている。

全体的なインフレ率は落ち着いてきたが、消費者心理は冷え込んだままだという。

スネゴバヤ氏は「こうした流れで戦争への支持が低下し、社会的不満が高まる可能性もある」としつつ、「政権は抑圧的な体制を強化している」と述べた。

「ロシア政府は目標を後退させるどころか、さらに強く主張している」と、同氏は警告する。

技術革新はウクライナ優位

一方のウクライナはドローン（無人機）技術の進歩によって、ロシアに対し、当初よりはるかに大きな人的被害を与えるようになった。

ウクライナのゼレンスキー大統領は今年の春、ドローンとロボットのみで初めてロシアの拠点を制圧したと主張。今年第1四半期だけで、無人の任務を2万2000件以上遂行したと述べた。

ウクライナ軍のオレクサンドル・シルスキー総司令官は、先月奪還した領土がロシア軍に奪われた領土より100平方キロメートル近く多かったと発表。2カ月連続で、奪還した面積が奪われた面積を上回ったと述べた。

欧米当局者らによれば、ロシア軍の死傷者は毎月3万〜3万5000人前後に上っているともいわれる。シルスキー氏によると、先月ウクライナ軍のドローンで死傷したロシア兵は、ロシア軍が採用した新兵の人数より多かったという。

ウクライナの技術が向上する一方で、ロシア軍は弱体化していると、専門家らは指摘する。元囚人や訓練を受けていない兵士を前線に送り込むケースが増えているからだ。

米シンクタンク、戦争研究所（ISW）のアナリスト、カテリーナ・ステパネンコ氏によると、ロシア軍はドローン専門部隊に学生を採用しようとしているものの、国防省が一部のドローン操縦者を前線の地上攻撃に派遣したことが分かって、不信を招いている。

「無人システム部隊の採用にはかえって逆効果のPRになった」と、同氏は指摘した。