『トイ・ストーリー5』ウッディ＆バズが再会 “ハゲた後頭部”に仲間たちも仰天の本編映像公開
ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）より、シリーズを代表する名コンビ・ウッディとバズ・ライトイヤーの再会シーンが解禁された。
【動画】ウッディとバズが再会する本編クリップ
1作目『トイ・ストーリー』が日本で公開されてから30年。世界中で愛され続けてきたウッディとバズが再びスクリーンに帰ってくる。ウッディはかつての持ち主アンディの一番のお気に入りだった保安官のカウボーイ人形で、今はボー・ピープら仲間たちと共に捨てられたおもちゃを助ける活動をしている。
今回解禁された映像では、ジェシーからのSOSを受け、ウッディが久しぶりにボニーの部屋へ帰還。ミスター・ポテトヘッド、スリンキー・ドッグ、レックス、フォーキーら仲間たちは再会を喜ぶが、帽子を取ったウッディの姿に思わず騒然となる。
なんと、後頭部の塗装が大きく剥がれ落ち、おなかも少しふっくら。長い年月を感じさせる“変化”に仲間たちは驚きを隠せない。しかし、そんなウッディを迎えたのは、相棒バズの変わらぬ友情だった。
名曲「君はともだち」のイントロが流れる中、バズは初めて出会った時と同じようにレーザービームを構えて歓迎。2人は固い握手と熱いハグを交わし、再会を喜び合う。
ユーモアたっぷりに描かれたウッディの変化と、時が流れても変わらない2人の絆が印象的なシーンとなっている。
US版で30年以上にわたってウッディの声を担当してきたトム・ハンクスは、「ウッディは遊びすぎたんです。ゴム製の帽子を何度もかぶせれば、擦り切れてしまう部分があるのは当然です」とコメント。さらに「ウッディはプラスチックではなく、詰め物と布でできていますよね。詰め物は時間が経つにつれて沈んでいきます」と、“ぽっこりおなか”の理由を説明している。
また、シリーズ全作品に携わってきたアンドリュー・スタントン監督は、「とりあえずウッディのいない状態で最初の脚本を書いてみたんです。でも、やっぱり寂しかった。だからこそ、ただ出したいから出すのではなく、シリーズを愛してくれているファンが納得して劇場に足を運んでくれる説得力のある方法を考えなきゃ、と思ったんです。長い時間をかけてその方法を見つけ出し、今ではこれ以外の形は考えられません」と明かし、ウッディ復帰への強い思いを語った。
バズやジェシーの持ち主であるボニーは、おもちゃで遊ぶのが大好きで想像力豊かな少女。しかし、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず、悩んでいた。そんなボニーを何とかして助けたいとジェシーらおもちゃたちは毎日奮闘してきたが、ボニーが周りから取り残されないようにと両親がプレゼントとして渡したリリーパッドが現れてから日常が一変。ボニーはおもちゃで遊ぶのが本当は大好きなのに、その気持ちにフタをして、他の子どもと同じように徐々にボニーの時間はタブレットに支配されていく…。
スマートフォンやタブレットが当たり前となった現代において、おもちゃの存在意義とは何か――。シリーズ30年の歴史を経て描かれる新たな物語に期待が高まる。
【動画】ウッディとバズが再会する本編クリップ
1作目『トイ・ストーリー』が日本で公開されてから30年。世界中で愛され続けてきたウッディとバズが再びスクリーンに帰ってくる。ウッディはかつての持ち主アンディの一番のお気に入りだった保安官のカウボーイ人形で、今はボー・ピープら仲間たちと共に捨てられたおもちゃを助ける活動をしている。
なんと、後頭部の塗装が大きく剥がれ落ち、おなかも少しふっくら。長い年月を感じさせる“変化”に仲間たちは驚きを隠せない。しかし、そんなウッディを迎えたのは、相棒バズの変わらぬ友情だった。
名曲「君はともだち」のイントロが流れる中、バズは初めて出会った時と同じようにレーザービームを構えて歓迎。2人は固い握手と熱いハグを交わし、再会を喜び合う。
ユーモアたっぷりに描かれたウッディの変化と、時が流れても変わらない2人の絆が印象的なシーンとなっている。
US版で30年以上にわたってウッディの声を担当してきたトム・ハンクスは、「ウッディは遊びすぎたんです。ゴム製の帽子を何度もかぶせれば、擦り切れてしまう部分があるのは当然です」とコメント。さらに「ウッディはプラスチックではなく、詰め物と布でできていますよね。詰め物は時間が経つにつれて沈んでいきます」と、“ぽっこりおなか”の理由を説明している。
また、シリーズ全作品に携わってきたアンドリュー・スタントン監督は、「とりあえずウッディのいない状態で最初の脚本を書いてみたんです。でも、やっぱり寂しかった。だからこそ、ただ出したいから出すのではなく、シリーズを愛してくれているファンが納得して劇場に足を運んでくれる説得力のある方法を考えなきゃ、と思ったんです。長い時間をかけてその方法を見つけ出し、今ではこれ以外の形は考えられません」と明かし、ウッディ復帰への強い思いを語った。
バズやジェシーの持ち主であるボニーは、おもちゃで遊ぶのが大好きで想像力豊かな少女。しかし、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず、悩んでいた。そんなボニーを何とかして助けたいとジェシーらおもちゃたちは毎日奮闘してきたが、ボニーが周りから取り残されないようにと両親がプレゼントとして渡したリリーパッドが現れてから日常が一変。ボニーはおもちゃで遊ぶのが本当は大好きなのに、その気持ちにフタをして、他の子どもと同じように徐々にボニーの時間はタブレットに支配されていく…。
スマートフォンやタブレットが当たり前となった現代において、おもちゃの存在意義とは何か――。シリーズ30年の歴史を経て描かれる新たな物語に期待が高まる。