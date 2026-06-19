この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東大大学院博士課程で学ぶ韓国出身のパク氏が自身のYouTubeチャンネルで「韓国ではあり得ない…新幹線に乗った韓国人が「日本は狂っている」と思った5つの理由」を公開した。動画では、日本の新幹線を「ありえない乗り物」「日本という国そのもの」と定義し、外国人視点から見た5つの異常性を語っている。



パク氏はまず、新幹線の価格について「高すぎるのになぜ誰も怒らないのか」と問題提起。韓国の高速鉄道KTXが国民の足として気軽に使える価格設定であるのに対し、日本の新幹線は高額だと指摘した。しかし、乗車を重ねるうちに「毎回価格に見合った信頼と安心を提供している」ことに気づき、価格設定に納得したと語る。



2つ目の異常性として「車内の静けさ」を挙げた。どの車両に乗っても空調や照明が均一で、自然と声が落ちる空間になっていると分析。また、折り返し時の「7分間の清掃」を「パフォーマンスではなく芸術の領域」と表現し、乗客と会社側が共にマナーを作り上げていると評価した。



3つ目は「路線密度の高さ」。新幹線を骨格として在来線やバスが血管のように張り巡らされ、都市機能が集約されている設計思想に驚きを示した。4つ目には「1分の遅れで謝る姿勢」に触れ、遅延を許さないシステムは「時間という感覚が社会の責任になっている」と指摘。「世界から見たら違和感すぎる」としつつも、その徹底ぶりを称賛した。



最後に、1964年の開業から死亡事故ゼロを続ける「50年前の技術が今も未来であること」を挙げた。新しいことを見せるのではなく、同じことを確実に修正しながらやり続ける姿勢こそが新幹線の面白さだと語る。

パク氏は新幹線を「日本人の価値観や考え方を走りながら説明しているような乗り物」と断言し、日本の技術力と哲学が今後も世界に生かされることへの期待で動画を締めくくった。