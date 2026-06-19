欧州メディアとの懇談会で飛び出した、次期GRモデルへの直球質問

ル・マン24時間のレース中に、中嶋裕樹副社長と欧州メディアとの懇談が行われました。



筆者（山本シンヤ）はひっそりとその模様を見学していましたが、日本のメディアとは異なる視点の質問に、時に豪快なジョークを交え、時に真摯に語っている姿が印象的でした。



その内容は「モータースポーツがもたらす企業文化・人材育成への効果」、「水素を活用するパワートレインの最終ゴールと市販車の可能性」、「WECの2026年新レギュレーションへの対応」、「ハースF1チームとの提携目的と技術貢献」、「マルチパスウェイ戦略について」、「代替燃料の普及性とコスト課題」など多岐にわたりましたが、注目は「Top Gear」のジャック氏からの直球の質問でした。



「英国ではGRヤリスが絶賛され、まもなくGR GTも登場します。ただ、GRカローラは手に入りません。ズバリ、次に控えるGRモデルは一体何でしょうか？」

この質問に対して中嶋副社長はニヤリと笑みを漏らしながら、このように答えました。

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「我々はモータースポーツの活動を通じて、『もっといいクルマ』を提供したいと考えています。これはエンジニアの視点から見て最も重要な要素です。皆さんもご存じだと思いますが、GR86はスバル、GRスープラはBMWと共同開発しました。ただ、私たちは自分たち自身の手で新しいスポーツカーを造り上げたいという想いからGRヤリスを開発し、今はGRカローラもあります。

そして次は……皆さんはかつて世界を席巻した『セリカ』という名をご存じですか？ 皆さんは大好きですか？私は大好きです（笑）。

私の“個人的”な夢としては、近い将来にセリカを開発したいと考えています。現在、仲間たちがそのために大きな努力をしていますが、まだ確定（＝開発GO）はしていません。ですので、一言だけ言えるのならば『セリカは私の夢』だということです（笑）」

2024年のWRCラリージャパンのトークショーで「セリカやっちゃいます」と公言してしまった中嶋氏ですが、口が滑らかなのか、さらにこんなことまで語ってくれました。

次期GRスープラの立ち位置と、ベースとなるオリジナルモデルの役割

「セリカ復活」はどうなった？

「そして、GRスープラの次期モデルに関しては、トヨタからの情報は今は『何もありません（笑）』。ただ、GRが発売するスポーツモデルには2つあります。

1つはGR GTのようなモータースポーツに直結するクルマ、もう1つはGRヤリスやGRカローラ、さらにはGRセリカのように、ベースとなるオリジナルのヤリス、カローラ、セリカの販売ボリュームの拡大に貢献する役目のクルマです（つまり、普通のセリカも存在するのか!?）。

では、次のGRスープラはどちらに位置するのか？個人的にはその“間”に位置する存在になるクルマだと考えています。

とにかく、そのような領域のクルマを開発するために、今後もできる限りの努力をしたいと考えています。もちろん、個人的には、ですが（笑）。常に可能性はあります」

現行のGRスープラは市販モデルに加えて、GT3の下のカテゴリーとなる「GT4モデル」もラインアップされています。

この話を踏まえると、次期モデルもこの流れを踏襲するだけでなく、より市販車とレーシングカーの関係性が色濃くなるような気がしています。

エンジニアリングへの情熱と、変化を遂げる「白い巨塔」の未来

次期スープラはどうなるのか？

懇談の最後に、中嶋副社長はこのように締めくくりました。

「モータースポーツはエンジニアにとって非常にエキサイティングなものです。なぜ、我々がトヨタ・レーシング（TR）を設立したのか？ その理由はエンジニアリング（技術）に注力したいからです。

そのためにはモリゾウの都合は気にせず、エンジニアリングに焦点を当てています。私はそのような姿勢こそが、厳しい市場でトヨタが生き残るための『成功の鍵』であると信じています。ですから、できる限りGRカンパニー、そしてGR製品をサポートしていきたいと考えています。それが私のパッションです」

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セリカの夢を熱く語り、スープラの未来を諦めない男が舵を取るトヨタの技術戦略。

豊田章男会長は、中嶋氏が率いる技術部のことを「白い巨塔」と呼びますが、揶揄するものの1度も『やめろ』、『解体しろ』とは聞いたことがありません。

中嶋氏はこう語ります。

「昔ほどはありませんが、今も技術部が“白い巨塔”であることは紛れもない事実です。ただ、僕は『白い巨塔＝トヨタの開発文化』だと思う部分もあるので、それを守る必要もあると認識しています。良いところは残す。悪いところは変えるのが『今の白い巨塔』です。

おそらく会長も、白い巨塔の良い部分と悪い部分は理解していると思います。会長にも『思ってもいないのに、白い巨塔の番頭のような形で“御意”なんて言っていたら、周りは本当信用しなくなるよ。たまには無視したり、違いませんか？と言っている姿を見せた方が信用されるよ』と言われるので、少しずつ実践しています（笑）」