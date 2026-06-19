◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・岩田翔吉―同級１位エリック・バディージョ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級３位・寺地拳四朗―同級４位イスマエル・ゴンサレス▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・増田陸―同級２位・比嘉大吾（７月２０日、東京・両国国技館）

世界３大タイトルマッチの記者会見が１９日、都内のホテルで行われ、ＷＢＯ世界スーパーフライ級王座決定戦は、同級３位・寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝が同級４位イスラエル・ゴンサレス（２９）＝メキシコ＝と争うことになった。

戦績は寺地が２５勝（１６ＫＯ）２敗、ゴンサレスが３２勝（１２ＫＯ）５敗２分け。

グリーンの上下に、ＷＢＯのイメージカラーであるエンジのチーフを胸ポケットから見せた拳四朗。「リングに立つのは１年ぶりくらい（２０２５年７月、リカルド・サンドバル＝米国＝に判定負け）になるので、多少緊張するかもしれないけど、１２月に向けた練習をしていたからそんなに間はあいていない感じ。今はワクワクしている。１２月より体は大きくなっているので、今の方がスーパーフライ級に（近く）なっている」と自信を見せた。

今回はジェシー・“バム”・ロドリゲス（２６）＝米国／帝拳＝が返上したＷＢＯのベルトを争うが、「今は世界３階級制覇がモチベーション」という拳四朗。さらに「いろんなベルトを集めたい」と言うだけに「ＷＢＯタイトル戦は初めてなので、これもモチベーションになっている」と話した。ゴンサレスはバムや元世界４階級制覇王者ローマン・ゴンサレス（ニカラグア／帝拳）ら強豪と対戦している強豪。「距離がちょっと遠いので、今は対策している。距離感を考えて、もらいすぎも良くない。足を止めたら打ち合いになるからなるべく止めないようにしたい」と話した。

元ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）統一王者、元ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級（５０・８キロ以下）王者の寺地は昨年１２月、世界３階級制覇王座を狙ってサウジアラビア・リヤドに遠征。スーパーフライ級転向初戦でＩＢＦ世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝への挑戦が決まっていたが、ガルシアが体調不良を理由に試合は中止に。拳四朗は悔しさのあまり号泣した。

「あの時は頭が真っ白になり、本当につらかった」と拳四朗。気持ちを切り替え、新たなスタートを切るまでに約１か月かかったという。次戦が決まらないまま、体力作りやスパーリングも開始。世界戦が決まると「ノンタイトル戦かと思っていたので、世界戦になってうれしかった。持っているな、と思った」という。上半身が少し大きくなり、階級を上げたことにも気後れはなくなった。

「本当に運のいいことにチャンスをいただいた。負けたまま終われない。世界３階級を取って次につなげたい」と拳四朗はグッと前を見据えた。