インプラント治療に「約40万円」かかり、想像以上の出費に驚いています…。年収「400万円」の会社員の場合、医療費控除でどれくらい負担を軽くできるのでしょうか？

インプラント治療にはなぜ高額な費用がかかるのか？

インプラント治療とは、人工の材料や部品を失った歯の代わりとする治療法です。本物の歯に近い機能や見た目を実現できることや、残っている歯への負担が少ないことなどのメリットがあります。

ただし、外科的手術を必要とし、治療期間が長くなることなどから、費用は高額です。インプラント治療は、原則として公的医療保険の対象外となる自由診療です。そのため、治療にかかる費用は基本的に全額自己負担となります。

インプラント治療にかかる費用は歯科医院によって異なりますが、一般的に1本あたり30万～50万円程度です。

また、インプラント治療は「高額療養費制度」の対象になりません。高額療養費制度は医療費が上限額を超えた場合に払い戻しを受けられる制度ですが「保険適用される診療に対して患者が支払った自己負担額」が対象です。

自由診療に該当するインプラント治療は、高額療養費制度の対象外で、原則として全額自己負担になる点が「高額な費用がかかる」と言われる理由と考えられるでしょう。



医療費控除の計算方法

インプラント治療にかかった費用は高額療養費制度の対象にはなりませんが、治療目的で一般的な水準を著しく超えないものであれば、医療費控除は適用されます。医療費控除は年間の医療費が一定額を超えると受けられる所得控除のことで、以下の計算式で算出可能です。

・（実際に支払った医療費の合計額－保険金などで補てんされる金額）－10万円（その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額）

1年間に支払った医療費がインプラント治療費の約40万円のみで補てんされる保険金がなく、その年の総所得金額等が200万円以上の場合は、約40万円から10万円を差し引いた約30万円が医療費控除の対象になります。

自分だけでなく、生計を一にしている配偶者やそのほかの親族のために自分が支払った医療費も、医療費控除の計算に含められます。なお、医療費控除は年末調整では適用されないため、会社員でも自分で確定申告を行う必要があります。



年収400万円の場合に医療費控除で節約できる金額

所得税の還付額は、おおむね「医療費控除額×所得税率」で計算できます。

所得税率は年収そのものではなく、給与所得控除や基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、生命保険料控除などを差し引いた後の「課税所得金額」によって決まります。年収400万円の会社員の場合、各種控除を差し引くと、所得税率が5％になるケースも多くあります。

今回のケースで、医療費控除額が約30万円の場合、所得税率が5％であれば、所得税の軽減額は「約30万円×5％＝約1万5000円」となります。復興特別所得税を含めると、還付額は約1万5300円が目安です。

また、医療費控除の申告をすると、翌年の住民税の所得割も減額されます。住民税の所得割の税率を10％とすると、軽減額は「約30万円×10％＝約3万円」です。

そのため、今回の条件では、所得税の還付額が約1万5000円、翌年の住民税の軽減額が約3万円となり、合計で約4万5000円程度の負担軽減が見込めます。ただし、実際の金額は、配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除などの状況によって変わります。



年収400万円の会社員だと医療費控除で還付される所得税は約1万5000円、翌年の住民税軽減額と合わせて計約4万5000円の負担軽減が目安

インプラント治療は公的医療保険が原則として適用されず、高額療養費制度の対象外となる場合が一般的ですが、治療目的で一般的な水準を著しく超えないものであれば、医療費控除は適用されます。

年収400万円の会社員の場合、各種控除を差し引くと所得税率が5％になるケースも多く、約40万円のインプラント治療で医療費控除額が約30万円となる場合、所得税の還付額は約1万5000円が目安です。

さらに、医療費控除を申告すると翌年の住民税の所得割も約3万円軽減される可能性があるため、合計で4万5000円程度の負担軽減が見込めます。インプラント治療費は高額なため、少しでも負担を軽くするためにも忘れずに確定申告を行いましょう。



出典

国税庁 タックスアンサー（よくある税の質問）No.1120 医療費を支払ったとき（医療費控除）

国税庁 タックスアンサー（よくある税の質問）No.2260 所得税の税率

総務省 やさしい地方税 個人住民税

国税庁 タックスアンサー No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー